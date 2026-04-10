A Cristiano Ronaldo le han aconsejado que se retire tras el Mundial de 2026, en vez de seguir a Lionel Messi en una MLS nada fácil

Ronaldo sigue brillando en Arabia Saudí, pero crece el debate sobre su último destino. Muchos fans sueñan con verle junto a Messi en la MLS, pero Limpar lo ve como un error para el icono portugués de 41 años. El exjugador de los Gunners advierte que la liga estadounidense exige un alto nivel físico y que algunos subestiman su exigencia.

«Si la MLS quiere crecer, debería fichar a una estrella como Ronaldo; sin embargo, ahora tiene 41 años, viene de lesión y el Mundial está cerca. Admiro a Messi y a Ronaldo, siguen jugando pese a todo lo que han ganado, es increíble, pero ¿no debería Ronaldo retirarse tras el Mundial?», declaró Limpar a NewBettingSites.uk.