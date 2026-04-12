4 razones destacadas: ¿Por qué la selección saudí descartó fichar a Walid El-Rakraki?

Crece la incertidumbre sobre quién será el próximo seleccionador de Arabia Saudí, antes o después del Mundial 2026, tras confirmarse la salida definitiva del francés Hervé Renard.

Renard ha recibido duras críticas por los malos resultados, la inestabilidad técnica y su incapacidad para afrontar las presiones de medios y afición.

En los últimos días han surgido varios nombres para asumir la dirección técnica de la selección, encabezados por el destacado técnico Walid Regragui, exentrenador de Marruecos.

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. Tras Renard... La Federación Saudí prescinde del «mago de Marruecos» antes del Mundial de 2026.

Sin embargo, en las últimas horas han surgido informes fiables que apuntan a otros nombres, como el portugués Pedro Emanuel (Al-Fayha), el griego Georgios Donis (Al-Khaleej) y el brasileño Pericles Chamusca (Al-Taawoun).

Sin embargo, Regragui ya ha sido descartado, por lo que ‘Koora’ analiza las posibles razones de su exclusión.



