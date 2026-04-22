A lo largo de la temporada, Allofs había provocado en algunas ocasiones una gran consternación entre los seguidores del Fortuna con sus apariciones públicas. Tras un mal inicio que obligó al equipo de Düsseldorf a renunciar al ascenso, Allofs afirmó que nunca mencionó tal objetivo antes de la temporada e incluso acusó a los medios regionales de citarlo erróneamente. Sin embargo, en julio y agosto circularon numerosas citas que contradecían sus palabras.

En la asamblea general se conoció una apuesta del entonces directivo con un aficionado sobre el tiempo de juego del lesionado Lenz: el seguidor afirmó que el jugador no llegaría a cinco partidos de al menos 60 minutos. Allofs respondió en la asamblea: «¡Estoy seguro de que ganaré nuestra apuesta!».

Lenz había ganado la Europa League con el Eintracht Frankfurt, pero desde su salida en 2023 al RB Leipzig y luego al TSG Hoffenheim solo había jugado diez partidos por lesiones recurrentes en la pantorrilla.

Allofs ignoró su historial médico y se fió de un reconocimiento adicional, con consecuencias fatales: Lenz se perdió tres meses tras dos breves apariciones iniciales y, aunque mejoró, solo jugó dos de los últimos siete partidos. A falta de cuatro jornadas, Allofs podría perder la apuesta: Lenz solo ha superado los 60 minutos en tres partidos. Un símbolo de la deficiente planificación de plantilla de Allofs y Weber.