Según Maisfutebol, ya hubo conversaciones para fichar al defensa de 20 años. Pero las altas pretensiones económicas del Famalicão podrían complicar el acuerdo: pide 25 millones de euros más bonificaciones por Ba.
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25 millones de euros por 26 partidos como profesional: el BVB sigue de cerca a una promesa de la Liga portuguesa
Ba, descubrimiento de esta temporada en el quinto clasificado de la Liga Portugal, se hizo un hueco en el once titular en invierno y ya es clave. Ha jugado 19 partidos de Liga, con dos puntos sumados. Además, a mediados de marzo marcó el gol de la victoria 1-0 ante el CD Nacional, muy ovacionado por la afición. En total, acumula 26 partidos como profesional.
Llegó en 2023 cedido al Valenciennes procedente del AJEL Rufisque y un año después el Famalicao lo fichó gratis. En abril renovó hasta 2030, aunque Record informa que el Sporting CP, cuartofinalista de la Champions, lo sigue.
- AFP
Bastien Meupiyou podría fichar por el BVB.
Según Maisfutebol, Ba no es el único defensa joven de la liga portuguesa que interesa al BVB. También figura Bastien Meupiyou (20), del CD Alverca, cuyo contrato dura hasta 2028.
Tras la renovación de Nico Schlotterbeck, el Borussia Dortmund cubrió una de sus necesidades defensivas, pero la salida gratuita de Niklas Süle en verano hace probable la llegada de otro central. También suenan Marcos Senesi (28), del AFC Bournemouth, y el exjugador Aron Anselmino (20, cedido al Racing de Estrasburgo por el Chelsea).
Sobre Anselmino, el técnico del Dortmund, Niko Kovac, declaró antes del partido liguero contra el Bayer Leverkusen: «A veces miro cómo ha jugado el Estrasburgo o si ha salido al campo. Es normal, pero me duele que ya no juegue tan a menudo como antes o como lo habría hecho con nosotros».
Los fichajes más caros del BVB
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Ousmane Dembélé Delantero Stade Rennes 2016 35,5 millones de euros Sébastien Haller Delantero Ajax de Ámsterdam 2022 31 millones de euros Mats Hummels Defensa FC Bayern 2019 30,5 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista AFC Sunderland 2025 30,5 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista Birmingham City 2020 30,15 millones de euros