Según informa el diario AS, el actual campeón de la Copa DFB forma parte de un grupo de clubes interesados en Chuki, de 21 años, del Real Valladolid.
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¡15 goles sin gastar un céntimo! ¿Conseguirá el VfB Stuttgart un auténtico golpe maestro en el mercado de fichajes este verano?
En el club de Segunda División española, este talentoso delantero tiene un contrato vigente hasta el final de la temporada actual. Al parecer, el club está intentando renovarlo, pero hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo.
Según el informe, parece poco probable que Chuki se quede un año más en el Valladolid. Más bien parece que busca un nuevo reto y, por lo tanto, podría fichar por otro club en verano sin coste alguno.
Con 15 participaciones en goles (siete goles y ocho asistencias), el jugador de 21 años está cuajando una gran temporada y es uno de los pocos rayos de esperanza en un Valladolid que, por lo demás, se muestra bastante débil. Tras descender de la Primera División el año pasado, el club de Castilla y León sigue enzarzado en la lucha por el descenso en la Segunda División. Apenas cinco puntos separan al Valladolid de los puestos de descenso directo.
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¿Chuki como sucesor de Diomande en el RB Leipzig?
Además del VfB, parece que el RB Leipzig, otro equipo de la Bundesliga, estaría interesado en Chuki, que puede jugar tanto por las bandas como en la posición de mediapunta. Sin embargo, los «Tauros» solo considerarían su fichaje si Yan Diomande, muy codiciado, decidiera marcharse.
Pero también hay competencia de alto nivel a nivel internacional. Según el AS, la Juventus de Turín, el Villarreal CF, el Como 1907 y el Betis de Sevilla también tendrían al jugador de 21 años en su punto de mira.