¡100 millones de euros! ¿Por qué se disputan el Real Madrid y el Arsenal a la joya del Leverkusen?

Una de las joyas de la Bundesliga ha llamado la atención de los grandes clubes europeos, en una trayectoria que podría cambiar su futuro en breve, tras haber demostrado recientemente que es capaz de ofrecer un rendimiento excepcional, a pesar de un comienzo relativamente modesto.
Se trata de la estrella del Bayer Leverkusen, Christian Kofani (19 años), de quien se sabía muy poco, pero es posible que el equipo alemán haya descubierto una joya y que tenga que luchar para retenerlo el próximo verano.
El joven jugador camerunés fichó por el Bayer Leverkusen por solo 5,25 millones de euros procedente del Albacete español.