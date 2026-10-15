La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional de gran importancia: Polonia se prepara para recibir a Suecia en el Tarczyński Arena de Breslavia. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido decisivo del grupo, con importantes implicaciones para el ascenso y puntos en juego para la clasificación del torneo.

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¿Cuándo comienza el Polonia-Suecia de la Liga B de Naciones de la UEFA?

El Polonia-Suecia se disputará en el Tarczynski Arena de Breslavia. La hora de inicio está por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

¿Dónde comprar entradas para el Polonia-Suecia?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de Łączy nas piłka, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Polaca de Fútbol para los partidos de la selección. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial para conseguir entradas estándar cuando se abra la venta al público.

Si las entradas de venta directa se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si se han agotado las localidades en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Polonia-Suecia?

Las entradas estándar para el partido en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 30 y 45 € en las zonas de acceso general.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de entrada parten de unos 79 € cuando se agotan las localidades estándar en los canales de venta directa.

Polonia-Suecia de la Liga B de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Polonia y Suecia

Polonia ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 2-2 ante Nigeria y también sufrió una derrota por 0-2 frente a Ucrania en un amistoso. La derrota por 3-2 ante Suecia en la fase de clasificación para el Mundial a principios de este año fue otro revés, aunque las victorias sobre Albania y Malta le dieron cierto respiro durante esa campaña. El equipo de Urban marcó siete goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de Suecia se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su participación en el Mundial incluyó una victoria por 5-1 sobre Túnez, pero también una derrota por 5-1 ante Países Bajos y otra por 3-0 frente a Francia en la ronda de 32. Empató 1-1 con Japón en la fase de grupos y 2-2 con Grecia en un amistoso previo al torneo. El equipo de Potter marcó doce goles en esos cinco partidos, pero encajó diez, reflejo de un conjunto con capacidad ofensiva que también ha mostrado debilidades defensivas al más alto nivel.

Polonia-Suecia: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en marzo de 2026, cuando Suecia venció a Polonia por 3-2 en un partido de clasificación para el Mundial. Antes, Polonia había ganado 2-0 en casa a Suecia en un encuentro clasificatorio disputado en marzo de 2022. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Suecia presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una de Polonia y otra victoria polaca. Ambas selecciones también se enfrentaron en la Eurocopa 2020, cuando Suecia ganó 3-2.