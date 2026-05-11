Aston Villa se enfrenta a Freiburg en el Besiktas Stadium de Estambul el 20 de mayo en la final de la UEFA Europa League, con el sueño de levantar el trofeo.

Aston Villa aseguró su plaza en el gran acontecimiento tras una contundente remontada por 4-1 en el global contra Nottingham Forest, mientras que SC Freiburg selló su primera final europea de la historia al superar por un ajustado 4-3 global a Braga.

Deja que GOAL te guíe en el proceso de compra de entradas para la final de la UEFA Europa League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y más.

¿Cuándo es la final de la UEFA Europa League: Freiburg vs. Aston Villa?

Europa League - Final 20 may 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

El ganador obtendrá una plaza en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, si no se ha clasificado ya a través de su competición nacional.

El ganador de la Europa League también se ganará el derecho a jugar contra el ganador de la UEFA Champions League 2025/26 en la Supercopa de la UEFA de 2026.

¿Cómo comprar entradas para la final de la UEFA Europa League 2026: Freiburg vs. Aston Villa?

Las entradas para la final de la Europa League están disponibles a través de tres vías principales: los portales oficiales de entradas de los dos finalistas y directamente a través de la UEFA.

Sorteo de la UEFA: El plazo de solicitud para el sorteo destinado al público general se cerró a finales de marzo. Los solicitantes que tuvieron éxito ya han sido notificados y se les han asignado sus asientos mediante el sistema de sorteo.

Portales de los clubes: Ahora que Aston Villa y SC Freiburg están confirmados como finalistas, ambos clubes han recibido una asignación de aproximadamente 12.000 entradas cada uno. Estas se están vendiendo directamente a través de sus propias taquillas, normalmente siguiendo un sistema de puntos de prioridad para abonados y socios.

Sitios secundarios: Para los aficionados que no consiguieron entrada en el sorteo o no cumplen los criterios de prioridad de los clubes, mercados secundarios como LiveFootballTickets y Ticombo son una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, aunque los precios pueden fluctuar en función de la alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la UEFA Europa League 2026: Freiburg vs. Aston Villa?

Los precios oficiales de las entradas para la final de la UEFA Europa League 2026 oscilan entre 40 € y 240 €, y se dividen de la siguiente manera:

Fans First: 40 € (reservado para aficionados de Frieburg y Villa)

Categoría 3: 65 €

Categoría 2: 160 €

Categoría 1: 240 €

La capacidad restante se reparte entre el público general, a través del sorteo de la UEFA, y la «familia UEFA», que incluye a los organizadores locales, las asociaciones nacionales, los socios comerciales y las cadenas de televisión.

Sigue de cerca los distintos portales oficiales de entradas de los clubes y de la UEFA para obtener información adicional, así como los sitios secundarios de reventa como LiveFootballTickets para consultar la disponibilidad actual.