La final de la Copa Libertadores 2026 de la CONMEBOL será la gran protagonista el sábado 28 de noviembre de 2026 en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el inicio previsto para las 17:00 UYT (hora local).

Cuando la 67.ª edición de la competición de clubes más codiciada de Sudamérica se acerca a su desenlace, la élite del fútbol continental se prepara para llegar a la cuna del fútbol internacional.

Con unas semifinales que enfrentan al gigante argentino Estudiantes de La Plata con el poderoso Flamengo brasileño, y al campeón de 2023, Fluminense, con su rival nacional Palmeiras, todo está listo para una final a partido único de enormes proporciones.

¿A qué hora empieza la final de la Copa Libertadores?

La sede y la hora de inicio de este partido de la Copa Libertadores aún no se han confirmado. Esta sección se actualizará con todos los detalles del encuentro cuando estén disponibles.

Copa Libertadores - Final 28 oct 2026 - 17:00

¿Cómo comprar entradas para la final de la Copa Libertadores 2026?

Plataforma oficial de la CONMEBOL (categorías neutrales 1 y 2): Las entradas para el público general en las gradas neutrales (Tribuna Olímpica y Tribuna América) se venden directamente a través del portal oficial de venta de entradas de la CONMEBOL. Para registrarse hay que crear una cuenta con el número de pasaporte. Después habrá un periodo de sorteo para acceder a la compra anticipada y una venta general por orden de llegada entre finales de octubre y principios de noviembre.

Cupos para los clubes finalistas (cabeceras exclusivas de categoría 3)

Cada club finalista recibe un cupo específico de entradas de categoría 3 (históricamente, entre 12.000 y 15.000 por club) para la Tribuna Ámsterdam y la Tribuna Colombes.

Estas se distribuyen exclusivamente a través de los portales de socios de los clubes clasificados (como SoySocio para Estudiantes o los programas Sócio-Torcedor de Flamengo, Fluminense o Palmeiras), con prioridad para los socios con más puntos de fidelidad.

Paquetes oficiales de viaje y hospitalidad

La CONMEBOL colabora con operadores de viajes deportivos autorizados para ofrecer paquetes de hospitalidad.

Estos incluyen localidades preferentes de categoría 1 o en zonas de club, acceso a una sala VIP antes del partido, alojamiento en hoteles de lujo en Montevideo y traslados terrestres entre el aeropuerto y el estadio.

Mercados secundarios y plataformas de reventa

Para los aficionados internacionales que no consigan entradas a su precio original durante las primeras ventas de los clubes o de la CONMEBOL, las plataformas de venta secundaria consolidadas y las agencias de viajes de fútbol ofrecen localidades verificadas de todas las categorías, con garantías para el comprador.

Entradas digitales e identificación obligatoria con fotografía

Todas las entradas para la final de 2026 se emiten a través de la aplicación móvil oficial de venta de entradas de la CONMEBOL.

Los códigos de barras solo se activan el día del partido para evitar las falsificaciones.

Para acceder será necesario presentar el pasaporte físico o un documento nacional de identidad oficial con fotografía cuyo nombre legal coincida con el registrado en la entrada digital.

¿Qué hay que saber antes de viajar a la final de la Copa Libertadores 2026?