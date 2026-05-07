La gloria copera estará en juego en Hampden Park el 23 de mayo con el Celtic vs Dunfermline en la 141.ª edición.

Hace doce meses, el Aberdeen acaparó los titulares cuando sorprendió al Celtic para conquistar la Copa de Escocia. En un duelo épico, los Dons lograron el empate en los últimos minutos antes de mantener la calma en una agónica tanda de penaltis.

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¿Cuándo es la final de la Copa de Escocia 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Estadio Entradas Sáb., 23 de mayo Celtic vs Dunfermline (15:00 BST) Hampden Park (Glasgow) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Copa de Escocia 2026

Ambos clubes participantes en la final de la Copa de Escocia venderán localidades a través de sus respectivos sitios oficiales. Las entradas también pueden comprarse en la web de la Federación Escocesa.

Ten en cuenta que el aforo es limitado y que la demanda suele superar la asignación disponible. Se espera que cada uno de los dos finalistas reciba aproximadamente entre 20.000 y 25.000 entradas.

Además de comprar entradas para la Copa de Escocia por las vías oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas por canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa de Escocia 2026?

Como era de esperar, la demanda de entradas para la Copa de Escocia crece a medida que avanza la competición y alcanza su punto máximo cuando llega la final de mayo.

Aunque los detalles oficiales de la final de 2026 todavía están por confirmarse, los precios del año pasado en Hampden Park sirven como buena referencia y fueron los siguientes:

Sección Precio adulto Precio reducido Fondos norte y sur 45-50 £ 25-30 £ Tribunas este y oeste 35-40 £ 20-25 £

Recuerda seguir de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios de reventa secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

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¿Dónde es la final de la Copa de Escocia 2026?

Hampden Park

Hampden Park, conocido actualmente como Barclays Hampden por motivos de patrocinio, es un estadio de fútbol de Glasgow, Escocia. Además de ser la casa de la selección escocesa de fútbol, el actual Hampden Park ha albergado la final de la Copa de Escocia, así como las semifinales, de forma habitual desde 1903.

Aunque la capacidad actual de Hampden Park es de 51.866 espectadores, el récord de asistencia se sitúa en unos impresionantes 149.547 para un partido internacional entre Escocia e Inglaterra en 1937.

Hampden Park ha acogido seis grandes finales europeas de clubes. La primera de ellas fue la final de la Copa de Europa de 1960 entre el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt, que el Real Madrid ganó por 7-3.

El partido es recordado de forma célebre por el hat-trick de Alfredo Di Stefano y los cuatro goles de Ferenc Puskás. 127.621 aficionados asistieron al encuentro, que sigue siendo un récord de público para una final europea de fútbol.

¿Qué paquetes de hospitalidad están disponibles para la final de la Copa de Escocia 2026?

Los paquetes oficiales de hospitalidad para la final de la Copa de Escocia 2026 en Hampden Park van desde asientos premium hasta palcos privados. Aunque los detalles exactos no se cerrarán hasta más cerca del día del partido, entre los paquetes disponibles anteriormente se incluían los siguientes:

Superbox: (desde 675 £ por persona) La experiencia de mayor nivel, con recepción con champán y opciones de alta cocina. Un encuentro con una antigua leyenda del club y asientos en balcón privado en la línea de medio campo.

(desde 675 £ por persona) La experiencia de mayor nivel, con recepción con champán y opciones de alta cocina. Un encuentro con una antigua leyenda del club y asientos en balcón privado en la línea de medio campo. Skyboxes: (desde 499 £ por persona) Visualización privada y restauración para grupos, con personal de atención exclusivo y acceso a balcones privados.

(desde 499 £ por persona) Visualización privada y restauración para grupos, con personal de atención exclusivo y acceso a balcones privados. Hampden Suites: (desde 369 £ por persona) Acceso a sala previa al partido con un ambiente social animado. Incluye una comida de tres platos, además de barra libre, cerveza, vino y refrescos, una sesión de preguntas y respuestas con un exjugador y asientos acolchados en la tribuna sur.

(desde 369 £ por persona) Acceso a sala previa al partido con un ambiente social animado. Incluye una comida de tres platos, además de barra libre, cerveza, vino y refrescos, una sesión de preguntas y respuestas con un exjugador y asientos acolchados en la tribuna sur. Premium Seats: (desde 150 £ por persona) Una opción más accesible que incluye acceso a sala previa al partido, una bebida de cortesía a la llegada, comida disponible para su compra y asientos ejecutivos en la tribuna norte o sur.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Copa de Escocia?

Año Ganador Subcampeón Resultado 2025 Aberdeen Celtic 4-3 (pen.) 2024 Celtic Rangers 1-0 2023 Celtic Inverness Caledonian Thistle 3-1 2022 Rangers Heart of Midlothian 2-0 (prór.) 2021 St Johnstone Hibernian 1-0 2020 Celtic Heart of Midlothian 4-3 (pen.) 2019 Celtic Heart of Midlothian 2-1 2018 Celtic Motherwell 2-0 2017 Celtic Aberdeen 2-1 2016 Hibernian Rangers 3-2

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