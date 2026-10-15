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UEFA Nations League B
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Aviva Stadium
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Cómo conseguir entradas para Irlanda contra Kosovo: precios para la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, venta de última hora y más

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UEFA Nations League B
Irlanda
Kosovo

Irlanda se enfrenta a Kosovo en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Así puedes conseguir tus entradas.

La UEFA Nations League continúa con un intenso compromiso internacional: la República de Irlanda se prepara para recibir a Kosovo en el emblemático Aviva Stadium de Dublín. Ambas selecciones luchan por sumar el máximo de puntos para mejorar su posición en el grupo y aspirar al ascenso en la competición.

GOAL ofrece toda la información esencial sobre el partido, las categorías de entradas, los precios y cómo conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Irlanda-Kosovo de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Irlanda-Kosovo se disputará en el Aviva Stadium de Dublín. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

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UEFA Nations League B - Jornada 6
Aviva Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través de Ticketmaster Ireland, socio oficial de la Asociación de Fútbol de Irlanda para la venta de entradas de los partidos en casa en el Aviva Stadium. Los aficionados deben consultar pronto la plataforma oficial para conseguir entradas generales cuando se pongan a la venta los cupos para el público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o determinadas categorías de localidades dejan de estar disponibles en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas individuales para las zonas de acceso general del Aviva Stadium cuestan aproximadamente entre 35 y 50 € en el portal oficial de venta, según la categoría elegida.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de las entradas parten de unos 115 € cuando se agotan los cupos habituales en los canales oficiales de venta.

Irlanda-Kosovo de la Liga B de la UEFA Nations League: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Irlanda y Kosovo

Irlanda ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Canadá en junio, después de dos victorias consecutivas frente a Qatar y Granada. El triunfo por 5-0 ante Granada es su resultado más contundente en esa racha, mientras que la derrota por 2-2 ante Chequia en la fase de clasificación para el Mundial representa su único tropiezo.

Kosovo ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de los últimos cinco, con nueve goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Andorra en junio. El triunfo a domicilio por 3-4 frente a Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial demuestra su capacidad goleadora, aunque las derrotas consecutivas ante Chequia y Turquía muestran que puede ser vulnerable.

IRL

IRL - Formulario

CAN
D1-1
KOS
L1-0
ISR
W0-3
AUT
D2-2
ISR
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
KOS

KOS - Formulario

AND
W3-0
IRL
W1-0
AUT
L3-1
ISR
D0-0
AUT
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Irlanda-Kosovo: Historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Irlanda y Kosovo. Este partido será el primer encuentro registrado entre ambas selecciones en este conjunto de datos.

Cara a cara

IrlandaEmpateKosovo
0
0
1
UEFA Nations League B
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
F
0Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1


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