Cómo conseguir entradas para el West Ham United vs Middlesbrough: precios, fechas, venta de última hora y más

El West Ham United recibe al Middlesbrough el martes 8 de diciembre de 2026 en el London Stadium de Londres.

Sus últimos enfrentamientos oficiales tuvieron lugar durante la temporada 2016–17 de la Premier League: un empate a 1-1 en el London Stadium y una victoria por 3-1 del West Ham en el Riverside Stadium. Antes de esa etapa en la máxima categoría, los dos equipos se enfrentaron en la Championship en la temporada 2011–12, con una victoria a domicilio del West Ham por 0-2 y un empate a 1-1 en Londres.

En GOAL te ofrecemos toda la información que necesitas para conseguir entradas para el West Ham United vs Middlesbrough, incluida la forma de comprarlas y sus precios.

¿Cuándo es el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship?

El West Ham United vs Middlesbrough se disputa en el London Stadium de Londres el martes 8 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 20 8 dic 2026 - 15:00 London Stadium

¿Cómo comprar entradas para el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship?

Para comprar entradas para el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través de la web oficial de venta de entradas del West Ham United o de su taquilla. Es la opción más segura y autorizada para los aficionados locales.

2. Mercados de entradas de segunda mano

Plataformas de entradas de segunda mano: Si se agotan las entradas disponibles a través del club, a menudo puedes encontrar entradas generales en plataformas de segunda mano como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan los cupos oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar para adultos: Los precios suelen partir de unos 25 £ .

Los precios suelen partir de unos . Entradas con descuento y localidades especiales: Entre 10 y 30 £ .

Entre . Localidades premium: Entre 40 y 50 £.

2. Mercados de entradas de segunda mano

Si se agotan las entradas oficiales a través del club, plataformas de segunda mano como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades en las gradas superiores o estándar: Los precios parten de unos 20 a 27 £ .

Los precios parten de unos . Precio medio en plataformas de segunda mano: Suele rondar los 88 £, según la ubicación de la localidad y la demanda.

West Ham United vs Middlesbrough de la Championship: todo lo que debes saber

Estado de forma de West Ham United y Middlesbrough

El West Ham ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Championship. Su último encuentro fue una derrota por 2-1 ante el Blackburn Rovers el 7 de noviembre. Además, empató 3-3 en casa del Cardiff City en el primer partido de Parker al frente del equipo. En esos cinco encuentros, el West Ham marcó siete goles y encajó once. Las tres derrotas consecutivas anteriores al empate ante el Cardiff reflejan la mala racha que costó la destitución a Nuno.

El Middlesbrough ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su último resultado fue un empate a 0-0 ante el Watford el 7 de noviembre, después de perder 2-0 contra el Wrexham el 4 de noviembre. Antes de esos dos resultados, el Middlesbrough había ganado al Charlton Athletic por 3-0 y al Bolton Wanderers por 5-1, demostrando la calidad ofensiva que lo ha convertido en el equipo más destacado de la competición durante esta temporada.

West Ham United vs Middlesbrough: últimos enfrentamientos

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en la Premier League en enero de 2017, cuando el West Ham ganó 3-1 en el Riverside Stadium. Antes, el empate a 1-1 en el London Stadium en octubre de 2016 había sido el último duelo entre ambos en el este de Londres. De los últimos cinco enfrentamientos registrados, el West Ham ha ganado dos y el Middlesbrough no ha ganado ninguno. Dos terminaron en empate y hubo un empate más. El último enfrentamiento entre ambos en la Championship fue en marzo de 2012, con un empate a 1-1 en el London Stadium.