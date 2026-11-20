El West Ham United recibe al Bristol City el sábado 12 de diciembre de 2026 en el London Stadium de Londres.

Sus enfrentamientos más recientes se produjeron en la tercera ronda de la FA Cup 2023-24. El Bristol City logró un sorprendente empate 1-1 en el London Stadium antes de eliminar al West Ham con una victoria por 1-0 en el partido de desempate disputado en Ashton Gate. Aquella eliminatoria también provocó tensiones entre los clubes fuera del campo que perduraron después: la amplia asignación de entradas para los visitantes obligó a miles de abonados del West Ham a cambiar sus asientos habituales.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el West Ham United-Bristol City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el West Ham United-Bristol City de Championship?

El West Ham United-Bristol City se disputa en el London Stadium de Londres el sábado 12 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 10:00 London Stadium

¿Cómo comprar entradas para el West Ham United-Bristol City de Championship?

Para comprar entradas para el West Ham United-Bristol City de Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas para socios oficiales del club (localidades del West Ham): Las entradas de la zona local se pueden comprar a través de la plataforma oficial de venta electrónica del West Ham United. Los socios Claret suelen tener acceso prioritario a las localidades de entrada general antes de que las entradas restantes se pongan a disposición de otros compradores.

Las entradas de la zona local se pueden comprar a través de la plataforma oficial de venta electrónica del West Ham United. Los socios Claret suelen tener acceso prioritario a las localidades de entrada general antes de que las entradas restantes se pongan a disposición de otros compradores. Cupo de entradas para aficionados visitantes del Bristol City: Estas entradas se ponen a la venta en el sitio oficial de venta de entradas del Bristol City según distintos niveles de prioridad, como los puntos de fidelidad, la condición de abonado y la pertenencia al club como socio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el West Ham United-Bristol City de Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el West Ham United-Bristol City de Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar para adultos: Entre 25 £ y 45 £ .

Entre . Entradas con descuento (mayores de 66 años / jóvenes menores de 21 años / menores de 18 años): Cuestan entre 10 £ y 45 £ . Los asientos de las zonas inferiores ofrecen tarifas para jóvenes y mayores con importantes descuentos, desde solo 10 £ hasta 12 £ .

Cuestan entre . Los asientos de las zonas inferiores ofrecen tarifas para jóvenes y mayores con importantes descuentos, desde solo . Descuento para socios Claret & Blue: Los aficionados con una membresía oficial de adulto (35 £ por temporada) o una membresía para menores de 18 años (15 £ por temporada) reciben un descuento de 5 £

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Precio inicial de las entradas estándar: desde aproximadamente 21 £.

desde aproximadamente Precio medio de mercado: En torno a 111 £.

West Ham United-Bristol City de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del West Ham United y el Bristol City

El West Ham ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-1 ante el Blackburn Rovers, después de empatar 3-3 con el Cardiff City en el encuentro anterior. Antes, en esa misma racha, el West Ham ganó 0-1 a domicilio al Swansea City. Marcó nueve goles y encajó once en esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos del Bristol City en Championship se saldaron con una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-5 en el campo del Norwich City, tras perder 1-2 en casa ante el Wolverhampton Wanderers. Su única victoria en ese periodo llegó con un triunfo por 2-3 en el campo del Bolton Wanderers. El Bristol City marcó tres goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

West Ham United-Bristol City: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2024, cuando el Bristol City venció por 1-0 en casa al West Ham United en la FA Cup. Antes, los dos equipos habían empatado 1-1 en el London Stadium en la misma competición, a principios de ese mes. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Bristol City lleva una ligera ventaja, con dos victorias frente a una del West Ham y dos empates. Ese historial de enfrentamientos directos incluye partidos tanto de la FA Cup como de Championship.