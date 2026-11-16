Cómo conseguir entradas para el West Bromwich Albion vs Cardiff City: precios de la Championship, datos del partido, ventas de última hora y más

El West Bromwich Albion recibe al Cardiff City el martes 8 de diciembre de 2026 en The Hawthorns, en West Bromwich.

Su enfrentamiento más reciente se disputó en abril de 2025 en el Cardiff City Stadium y terminó en un disputado empate sin goles. Uno de los triunfos más contundentes del West Brom ante el Cardiff City en los últimos años llegó en febrero de 2024, cuando se impuso cómodamente por 2-0 en casa.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el West Bromwich Albion vs Cardiff City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el West Bromwich Albion vs Cardiff City de la Championship?

El West Bromwich Albion vs Cardiff City se disputa el martes 8 de diciembre de 2026 en The Hawthorns, en West Bromwich.

Championship - Jornada 20 8 dic 2026 - 14:45 The Hawthorns

¿Cómo comprar entradas para el West Bromwich Albion vs Cardiff City de la Championship?

Para comprar entradas para el West Bromwich Albion vs Cardiff City de la Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar la web oficial de venta de entradas del West Bromwich Albion para conocer las fechas de venta general, los periodos de compra preferente para socios y los paquetes de hospitalidad, o visitar el portal oficial de entradas del Cardiff City para informarte sobre las localidades asignadas a la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se han agotado por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan las localidades disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el West Bromwich Albion vs Cardiff City de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el West Bromwich Albion vs Cardiff City de la Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas para adultos: Desde 32 £ .

Desde . Entradas con descuento y especiales: Entre 8 y 27 £ según la categoría de edad.

Entre según la categoría de edad. Entradas para personas con discapacidad: Desde 22 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general: Los precios suelen partir de entre 73 y 76 £ .

Los precios suelen partir de entre . Precios medianos de reventa: Generalmente oscilan entre 113 £ y 135 £ o más.

West Bromwich Albion vs Cardiff City de la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del West Bromwich Albion y el Cardiff City

El West Brom ha ganado tres partidos y empatado dos de sus últimos cinco encuentros de Championship, sin sufrir ninguna derrota. En esa racha ha marcado 11 goles y ha encajado siete. Su partido más reciente terminó con una victoria por 3-0 ante el Millwall, después de empatar 1-1 con el Southampton. El triunfo por 3-1 a domicilio ante el West Ham United fue su resultado más destacado de esos cinco encuentros.

El Cardiff ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco encuentros de Championship, en los que ha marcado 11 goles. En su partido más reciente venció por 5-4 al Burnley, un duelo con muchos goles que llegó después de un empate 3-3 con el West Ham United. Su única derrota en esa racha fue el 3-0 ante el Wolverhampton Wanderers.

West Bromwich Albion vs Cardiff City: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó sin goles, con un empate 0-0 en el Cardiff City Stadium en abril de 2025. En sus últimos cinco duelos, el West Brom ha ganado dos, el Cardiff ha ganado uno y otros dos han acabado en empate. El resultado más contundente del West Bromwich Albion en esa serie fue una victoria por 2-0 en casa en febrero de 2024.