¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoRB Leipzig
Book Werder Bremen vs RB Leipzig Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Werder Bremen vs RB Leipzig: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Werder Bremen
RB Leipzig
Bundesliga

El Werder Bremen se enfrenta al RB Leipzig en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El Werder Bremen se enfrenta al RB Leipzig el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Weser Stadium de Bremen.

Este partido de inicio de temporada le da al Werder Bremen la oportunidad de sumar puntos importantes en casa, mientras que el RB Leipzig busca coger impulso desde el principio de la campaña. En su enfrentamiento más reciente de la Bundesliga, el 4 de abril de 2026, el RB Leipzig logró una victoria por 2-1 sobre el Werder Bremen en el Weser Stadium.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Werder Bremen vs. RB Leipzig, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Werder Bremen vs. RB Leipzig de la Bundesliga?

El Werder Bremen vs. RB Leipzig se disputa en el Wohninvest Weserstadion de Bremen. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada de inicio en tu región.

crest
Bundesliga - Jornada 2
Wohninvest WESERSTADION

¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen vs. RB Leipzig de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el SV Werder Bremen vs. RB Leipzig en el Weserstadion el sábado 5 de septiembre de 2026 sin referencias a plataformas secundarias ni a precios, sigue los procesos oficiales:

1. Portal oficial de entradas del club

  • Web del club: Crea una cuenta en la tienda oficial de entradas del SV Werder Bremen.
  • Preventa y prioridad para socios: Los socios del club y los abonados reciben asignación prioritaria durante la fase inicial de venta de entradas.
  • Venta general al público: Las entradas restantes salen a la venta para el público general más cerca del día del partido.

2. Mercado secundario

  • Si se agotan las localidades oficiales, StubHub es el lugar para encontrar las entradas restantes, con anuncios en distintos rangos de precios y zonas.
  • Las entradas móviles se transfieren al instante, algo práctico para una compra de última hora cerca del inicio.

3. Entrega de entradas y acceso

  • Entradas digitales: Las compras oficiales se entregan digitalmente como entradas móviles o documentos para imprimir en casa.
  • Acceso el día del partido: Los pases móviles pueden escanearse directamente en los tornos del Weser stadium.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen vs. RB Leipzig de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del SV Werder Bremen como local en el Weserstadion varían según la categoría y el nivel del asiento:

Rangos estimados del precio de las entradas (valor facial)

  • Entradas de pie (Ostkurve / Fan Zone):
    • General: 17 € - 20 €
    • Concesión / Reducida: 11 € - 15 €
  • Entradas de asiento (Nord, Süd y West Tribüne):
    • Categoría 1 (zona central / grada principal baja): 60 € - 75 €
    • Categorías 2-3 (laterales / esquinas de la grada alta): 40 € - 55 €
    • Categoría 4 (detrás de la portería / esquina alta): 30 € - 38 €
  • Sección visitante (bloque del RB Leipzig - grada oeste):
    • De pie: ~17 € - 19 €

Werder Bremen vs. RB Leipzig de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Werder Bremen vs. RB Leipzig

Los últimos cinco partidos del Werder Bremen han sido todos amistosos de pretemporada, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Auxerre el 15 de agosto. Antes, durante el verano, empató dos veces con el Paderborn, con ambos partidos terminando 2-2, y logró victorias ante el Energie Cottbus, marcando cuatro goles a domicilio, y el Bochum, al que ganó por 2-0. En esos cinco partidos, el Bremen marcó ocho goles y encajó cinco.

La forma del RB Leipzig en pretemporada deja una historia mixta. Sus cinco amistosos produjeron tres victorias y dos derrotas, siendo la más reciente una derrota por 3-1 ante el Bayern de Múnich el 15 de agosto en la Telekom Cup. También cayó por 2-0 ante el Leeds United a principios de agosto. En el lado positivo, el Leipzig venció al SC Verl por 4-0, su resultado más convincente del verano, y sumó victorias ajustadas sobre el Ingolstadt y el VSG Altglienicke. El Leipzig marcó ocho goles en esos cinco partidos y encajó cinco.

SVW

SVW - Formulario

SCP
D2-2
SCP
D2-2
AJA
L0-1
LSK
W0-3
SCF
L4-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RBL

RBL - Formulario

VEL
W4-0
LEE
L2-0
FCB
L3-1
ETR
W0-6
BMG
W3-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Werder Bremen vs. RB Leipzig: enfrentamientos recientes

El encuentro más reciente de Bundesliga entre estos dos clubes tuvo lugar el 4 de abril de 2026, cuando el RB Leipzig ganó 2-1 en el Wohninvest Weserstadion. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Leipzig presenta el mejor balance, con tres victorias por ninguna del Bremen y dos empates. El Leipzig ha marcado 11 goles en esos cinco partidos frente a los cuatro del Bremen, lo que subraya su dominio en los enfrentamientos directos recientes.

Cara a cara

Werder BremenEmpateRB Leipzig
0
2
3
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
F
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Werder Bremen vs. RB Leipzig

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Werder Bremen es 18.º, mientras que el RB Leipzig ocupa la 14.ª posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
W
W
W
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4310142+1210
W
W
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
W
W
W
4
AugsburgoAugsburgoFCA
4211116+57
L
D
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
W
D
W
L
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
W
L
W
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
L
W
W
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
W
D
W
L
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
L
W
L
W
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
D
W
L
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
W
D
L
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
W
L
L
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
L
D
L
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
L
W
L
L
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
L
L
W
L
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
W
L
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
L
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google