El Nordderby, que significa «derbi del norte», es una de las rivalidades con más historia e intensidad del fútbol alemán. El 22 de noviembre de 2026, el SV Werder Bremen recibirá en el Weserstadion a sus vecinos del norte y rivales históricos, el Hamburger SV, en un duelo de la Bundesliga.

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¿Cuándo empieza el Werder Bremen contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

El Werder Bremen contra el Hamburger SV se disputará en el Wohninvest Weserstadion de Bremen. Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión de este partido.

Bundesliga - Jornada 10 22 nov 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

¿Dónde comprar entradas para el Nordderby?

La mejor opción para comprar entradas para el Nordderby es hacerlo directamente a través de la web oficial de venta de entradas del SV Werder Bremen. Comprar al club garantiza que las entradas sean auténticas y se adquieran a su precio original. Sin embargo, dada la enorme demanda entre los aficionados locales para este partido de máxima rivalidad, las entradas de la plataforma oficial se agotarán muy rápido.

StubHub es una alternativa muy fiable si se agotan las entradas en la web oficial y no quieres perderte el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nordderby?

Las entradas estándar a precio original disponibles a través de la plataforma oficial del Werder Bremen suelen partir de unos 40 € para el público general. Los precios varían según la categoría y la ubicación del asiento en el Weserstadion, y los asientos prémium cuestan bastante más.

Si se agotan las entradas de la venta general oficial, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen otra opción para conseguir asientos a última hora, con precios para este partido tan solicitado a partir de unos 155 €.

Werder Bremen contra Hamburger SV de la Bundesliga: todo lo que debes saber

Estado de forma del Werder Bremen y el Hamburger SV

El Werder Bremen ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con ocho goles a favor y cinco en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 a domicilio ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga, que puso fin a una racha en la que había ganado 2-0 al Hoffenheim y 3-2 al Mainz 05, ambos a domicilio. El único empate de ese periodo fue un 2-2 contra el Paderborn.

Los últimos cinco partidos del Hamburgo ofrecen un balance más irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas, con siete goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga. Antes había perdido por 3-1 ante el Eintracht Frankfurt en liga y también había sido eliminado por el mismo rival en la DFB-Pokal con idéntico marcador.

Werder Bremen contra Hamburger SV: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Bundesliga el 18 de abril de 2026, cuando el Werder Bremen ganó 3-1 en casa. Antes, el Hamburgo se había impuesto 3-2 en su estadio en diciembre de 2025. En los cinco enfrentamientos directos más recientes registrados, disputados entre la Bundesliga y la 2. Bundesliga, cada equipo ha conseguido dos victorias, mientras que uno de los resultados favoreció al Bremen por un solo gol.