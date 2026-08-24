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Cómo conseguir entradas para el Villarreal vs Deportivo de A Coruna: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Villarreal se enfrenta al Deportivo de A Coruna en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Villarreal se enfrenta al Deportivo de A Coruña el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

Ambos clubes mantienen una rivalidad histórica que se remonta a la fundación del Atlético en 1903 por estudiantes vascos que vivían en Madrid. El partido supone una prueba crucial al inicio de la temporada, ya que ambos equipos aspiran a posicionarse cerca de la parte alta de la clasificación.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Athletic Club vs Atlético de Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Villarreal vs Deportivo de A Coruña de LaLiga?

El Villarreal vs Deportivo de A Coruña se disputa en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal. Los detalles oficiales sobre la hora de inicio están disponibles en tu programación local.

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Primera División - Jornada 4
Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal vs Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Villarreal CF y Deportivo de A Coruña en el Estadio de la Cerámica, puedes adquirirlas directamente a través de los canales oficiales del club o en mercados secundarios de entradas.

  1. Portal oficial de entradas del Villarreal CF
    • Visita la sección oficial de entradas del Villarreal CF en internet o compra en persona en la taquilla del Estadio de la Cerámica o en las tiendas oficiales del club en Vila-real.
    • Las entradas para el público general suelen ponerse a la venta por internet unas semanas antes del día del partido, sujetas al aforo del estadio.
  3. Mercado secundario y plataformas de entradas
    • Si las entradas primarias se agotan a través de los canales oficiales del club, los mercados secundarios ofrecen opciones de reventa.
    • Puedes comparar la disponibilidad de asientos en agregadores o comprar directamente a través de plataformas secundarias como StubHub.  
  5. Día del partido y acceso digital
    • Facilita los datos completos de identidad de cada asistente durante el proceso de compra para cumplir con la normativa española sobre eventos deportivos.
    • Las entradas móviles (e-tickets / códigos QR) se envían por correo electrónico antes del saque inicial y deben escanearse desde tu teléfono móvil en los accesos al estadio.  

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal vs Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido entre Villarreal CF y Deportivo de A Coruña en el Estadio de la Cerámica varían según la ubicación del asiento, el canal de compra y la demanda.

  • Taquilla oficial del club: Si se compran directamente a través del Villareal CF, las entradas para el público general a precio oficial suelen oscilar entre 25 £ y 70 £ (30 € - 80 €).
  • Mercados secundarios: Los agregadores ofrecen entradas de reventa desde aproximadamente 50 £, mientras que plataformas como StubHub ofrecen asientos que van de 70 £ a 168 £ o más para zonas centrales de visión.

Villarreal vs Deportivo de A Coruña de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Villarreal vs Deportivo de A Coruña

Los últimos cinco partidos del Villarreal dejaron dos victorias, un empate y una derrota entre competición oficial y amistosos, con un triunfo amistoso adicional. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Racing Santander en LaLiga el 16 de agosto. Antes de eso, ganó 2-1 al Galatasaray en un amistoso y venció 1-0 al Levante. La derrota por 3-1 ante el Lens fue el punto más bajo de su pretemporada, aunque la victoria por 3-1 sobre el PSV Eindhoven dejó señales positivas. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó siete goles y encajó siete.

Los últimos cinco partidos del Deportivo de A Coruña dejaron una victoria, tres empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Elche en LaLiga el 17 de agosto. Ganó 1-0 al Genoa en un amistoso el 8 de agosto y empató 1-1 con la Fiorentina dos días antes. Una derrota por 1-0 ante el Real Madrid y un empate 2-2 con el St. Pauli completan la secuencia. El Deportivo marcó cinco goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

VIL

VIL - Formulario

LEV
W1-0
GAL
W1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
ALA
L1-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COR

COR - Formulario

GEN
W0-1
RMA
L0-1
ELC
D1-1
MAL
D1-1
VAL
W3-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Villarreal vs Deportivo de A Coruña: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en LaLiga el 12 de mayo de 2018, cuando el Deportivo recibió al Villarreal y perdió 4-2. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Villarreal suma dos victorias por una del Deportivo, con dos empates. Los dos equipos también empataron 1-1 en enero de 2018 y firmaron dos empates sin goles durante la temporada 2016-17.

Cara a cara

VillarrealEmpateDeportivo de A Coruna
1
3
1
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Amistosos
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Villarreal vs Deportivo de A Coruña: clasificación

En la clasificación actual de LaLiga, el Villarreal ocupa la sexta posición y el Deportivo de A Coruña es séptimo.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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