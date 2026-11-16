El Villarreal recibe al Sabah FK el martes 8 de diciembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

Este partido será el primer enfrentamiento oficial entre el Villarreal y el Sabah FK en una competición de la UEFA. Ambos equipos afrontan este importante duelo europeo con la intención de subir puestos en la clasificación, con el Villarreal como local.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Villarreal contra el Sabah FK, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Villarreal contra el Sabah FK de la Champions League?

El Villarreal contra el Sabah FK se disputa el martes 8 de diciembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 12:45 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal contra el Sabah FK de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Villarreal contra el Sabah FK de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: Comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Villarreal CF o de la taquilla del estadio es la principal opción y la más segura para adquirir entradas a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal contra el Sabah FK de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el Villarreal contra el Sabah FK de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Fondo (gradas detrás de las porterías / curvas): Aproximadamente entre 30 € y 50 € .

Aproximadamente entre . Preferencia (gradas laterales): Aproximadamente entre 55 € y 95 € .

Aproximadamente entre . Tribuna (tribuna principal / zonas VIP): Aproximadamente entre 100 € y más de 150 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Fondo (gradas detrás de las porterías / curvas): Los precios suelen partir de entre 420 € y 530 € .

Los precios suelen partir de entre . Preferencia (gradas laterales): Los precios suelen oscilar entre 550 € y 850 € .

Los precios suelen oscilar entre . Tribuna (tribuna principal / zonas VIP): Los precios suelen oscilar entre 900 € y más de 1.650 €.

Villarreal contra Sabah FK en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Villarreal y el Sabah FK

El Villarreal llega a este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Getafe en LaLiga el 8 de noviembre. Mantener la portería a cero habrá reforzado su confianza tras una racha complicada. Antes había sufrido una derrota por 6-0 ante el PSG en la Champions League y otra por 0-1 frente al Espanyol en liga. En ese periodo, el Villarreal también goleó por 5-0 al CD Manacor en la Copa del Rey y ganó por 2-1 a domicilio al Valencia. Marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco partidos.

El Sabah FK llega con dos derrotas, dos empates y ninguna victoria en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó en un empate 2-2 ante el Shamakhi FK en la Liga Premier de Azerbaiyán. Antes había perdido por 4-1 ante el Viking en la Champions League. Sus resultados anteriores incluyen una derrota por 3-2 ante el Turan Tovuz, un empate 0-0 frente al Qarabag FK y una derrota por 1-2 contra el Borussia Dortmund en Europa. El Sabah marcó cinco goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

Villarreal contra Sabah FK: enfrentamientos anteriores

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Villarreal y el Sabah FK. Este será su primer encuentro documentado en una competición de la UEFA.