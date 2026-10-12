El VfB Stuttgart recibe al Borussia Mönchengladbach el viernes 23 de octubre de 2026 en el MHP Arena de Stuttgart.

El VfB Stuttgart ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos con el Mönchengladbach, incluida una contundente victoria a domicilio por 3-0 en el más reciente, disputado en enero de 2026. Por su parte, el Borussia Mönchengladbach busca poner fin a su mala racha defensiva tras perder sus cuatro primeros partidos de liga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart contra el Borussia Mönchengladbach, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el VfB Stuttgart contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 7 23 oct 2026 - 14:30 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido entre el VfB Stuttgart y el Borussia Mönchengladbach en el MHP Arena, tienes varias opciones habituales, desde los canales oficiales de los clubes hasta las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del VfB Stuttgart: La forma más directa de comprar entradas es hacerlo a través de la tienda online oficial de entradas del VfB Stuttgart. : La forma más segura y fiable de comprar entradas es hacerlo a través de la tienda online oficial de entradas del VfB Stuttgart.

Cupo oficial para la afición visitante (Borussia Mönchengladbach): Si quieres sentarte en la zona visitante, las entradas se distribuyen directamente a través de los canales oficiales de venta del Borussia Mönchengladbach entre sus socios registrados y su red de peñas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido entre el VfB Stuttgart y el Borussia Mönchengladbach en el MHP Arena varían considerablemente según se compren por su precio oficial a través de los canales de los clubes o en plataformas de reventa:

1. Precios oficiales

Al comprar directamente en la tienda oficial de entradas del VfB Stuttgart o a través del cupo para la afición visitante, las categorías de precios oficiales de la Bundesliga suelen ser las siguientes:

Zona de pie: Alrededor de 18 a 25 €

Asientos estándar (curvas / grada superior): Aproximadamente 35 a 55 €

Asientos de categoría 1 (tribunas principal y opuesta / grada inferior): Alrededor de 60 a 90 € o más

VIP y hospitalidad: Desde 250 € o más hasta varios cientos de euros, según el paquete.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Precios de partida: Las entradas de reventa para asientos de la grada superior suelen partir de unos 45 a 115 € .

Precio medio de reventa: Según la disponibilidad y la zona, los precios medios de reventa oscilan entre 110 y 500 € o más por asiento.

Reventa VIP / prémium: Puede superar los 1.000 € .

VfB Stuttgart contra Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga: Todo lo que debes saber

Estado de forma del VfB Stuttgart y el Borussia Mönchengladbach

El Stuttgart ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y ocho en contra en ese periodo. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-0 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes, en esa misma serie de partidos, logró una victoria por 4-1 sobre el FC Köln en la Bundesliga y otra por 3-1 ante el Viking en la Champions League. Sin embargo, las derrotas frente al Hoffenheim y el Bayern de Múnich, esta última por 5-1, ponen de relieve la irregularidad que ha marcado su temporada hasta ahora.

El Mönchengladbach solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos: el 5-0 ante el TSV Schott Mainz en la Copa de Alemania. En la Bundesliga ha perdido sus cuatro encuentros y ha encajado 16 goles en ellos. Su partido de liga más reciente acabó con una derrota en casa por 4-2 ante el Mainz 05. En ese periodo también perdió por 5-0 frente al Friburgo y por 3-0 en el campo del RB Leipzig.

VfB Stuttgart contra Borussia Mönchengladbach: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2026, cuando el Mönchengladbach recibió al Stuttgart y perdió por 3-0. El Stuttgart también ganó el otro partido entre ambos de aquella temporada, por 1-0 en casa en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos recogidos en los datos, el Stuttgart presenta el mejor balance, incluida una victoria en casa por 4-0 en mayo de 2024. La única victoria del Mönchengladbach llegó en febrero de 2025, cuando ganó por 2-1 en Stuttgart.