El Venezia recibe al Sassuolo el lunes 7 de diciembre de 2026 en el Stadio Pierluigi Penzo de Venecia.

Sus enfrentamientos en la máxima categoría han sido escasos y se remontan a la temporada 2021/22 de la Serie A. En los más recientes, el Sassuolo llevó la mejor parte: ganó 3-1 a domicilio en octubre de 2021 y después se impuso 4-1 en Venecia en marzo de 2022.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Venezia-Sassuolo, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Venezia-Sassuolo de la Serie A?

El Venezia-Sassuolo se disputa el lunes 7 de diciembre de 2026 en el Stadio Pierluigi Penzo de Venecia.

Serie A - Jornada 14 7 dic 2026 - 12:30 Stadio Pierluigi Penzo

¿Cómo comprar entradas para el Venezia-Sassuolo de la Serie A?

Para comprar entradas para el Venezia-Sassuolo de la Serie A, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Compra directamente en los portales oficiales de venta de entradas del Venezia FC o del US Sassuolo cuando las entradas para el partido salgan a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Venezia-Sassuolo de la Serie A?

Estos son los precios de las entradas para el Venezia-Sassuolo de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Curva / localidades estándar: De 25 € a 40 €.

De 25 € a 40 €. Tribuna / localidades en los laterales: De 50 € a 120 €.

De 50 € a 120 €. Categorías VIP / hospitalidad: De 150 € a más de 300 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada inferior / visibilidad estándar: De 70 € a 90 €.

De 70 € a 90 €. Localidades en los laterales: De 130 € a 260 €.

De 130 € a 260 €. Zonas centrales prémium: De 300 € a más de 350 €.

Venezia-Sassuolo de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Venezia y el Sassuolo

El Venezia suma una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de la Serie A. En el más reciente perdió 1-0 ante el Como y, durante esa racha, también cayó 2-0 frente al Inter y 1-0 ante el Genoa. El único resultado positivo fue una victoria por 1-0 sobre el Napoli en octubre. En esos cinco encuentros, el Venezia marcó tres goles y encajó seis.

El Sassuolo ha sumado solo un punto en sus últimos cinco partidos de liga: empató 1-1 con el AC Milan antes de encadenar cuatro derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-4 en casa ante la Fiorentina y, la semana anterior, perdió 6-2 frente a la Lazio. También cayó 4-2 ante el Frosinone y 2-0 frente al Como, ambos a domicilio. En total, el Sassuolo marcó diez goles y encajó diecisiete en esos cinco partidos.

Venezia-Sassuolo: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en la Serie A, en marzo de 2022, cuando el Sassuolo ganó 4-1 a domicilio ante el Venezia. Antes, el Sassuolo había logrado una victoria por 3-1 en casa en octubre de 2021. Los dos equipos también se enfrentaron tres veces en la Serie C entre 2007 y 2008: el Venezia ganó dos de esos encuentros y el Sassuolo, uno. En el conjunto de los cinco enfrentamientos recogidos en los datos, el Sassuolo tiene el mejor balance.