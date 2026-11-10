El Valencia recibe al Osasuna el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Mestalla.

Sus últimos enfrentamientos han sido a menudo muy disputados. Destaca el emocionante empate 3-3 en El Sadar durante la temporada 2024–25. En el más reciente, disputado el 1 de marzo de 2026, el Valencia se impuso por un ajustado 1-0 en casa gracias a un penalti en la segunda parte.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Valencia-Osasuna, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Valencia-Osasuna de LaLiga?

El Valencia-Osasuna se disputa en el Estadio Mestalla el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

¿Cómo comprar entradas para el Valencia-Osasuna de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Valencia y el Osasuna:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprarlas directamente en la web oficial del Valencia CF o en las taquillas del Estadio Mestalla. Es la forma más segura y directa de conseguir localidades.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia-Osasuna de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Real Betis y el Rayo Vallecano:

1. Canales oficiales del club

Entrada general y localidades estándar: Desde unos 30 hasta 45 € .

Desde unos . Zonas laterales y centrales: Generalmente, entre 60 y 110 € .

Generalmente, entre . VIP y servicios de hospitalidad: A partir de 300 hasta más de 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

Grada superior y fondos: Desde unos 45 hasta 55 € .

Desde unos . Zonas laterales y mejores vistas: Frecuentemente, entre 75 y 150 € .

Frecuentemente, entre . Reventa de localidades prémium y VIP: Los precios pueden ir desde 200 hasta más de 350 €.

Valencia-Osasuna de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Valencia y el Osasuna

El Valencia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 en casa ante el Villarreal y lleva cuatro jornadas de Liga sin ganar desde que venció por 0-1 al Deportivo Alavés en septiembre. En esos cinco partidos, el Valencia marcó cinco goles y encajó ocho, unas cifras que reflejan las dificultades que ha tenido el equipo de Aguirre tanto en ataque como en defensa.

El Osasuna ha logrado una victoria y un empate, además de sufrir tres derrotas, en sus últimos cinco partidos de LaLiga. En el más reciente venció por 2-0 al Racing Santander, después de caer por 5-2 ante el Real Betis y por 4-0 frente al Atlético de Madrid. El equipo visitante marcó seis goles y encajó doce en esos cinco encuentros, aunque la victoria ante el Racing le da un impulso de cara a esta visita.

Valencia-Osasuna: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en LaLiga el 1 de marzo de 2026, cuando el Valencia ganó 1-0 en el Estadio Mestalla. El balance de los últimos cinco duelos directos está igualado, con dos victorias para el Valencia, dos para el Osasuna y un empate. El partido más reciente fuera de Mestalla, disputado en agosto de 2025, terminó con una victoria por 1-0 del Osasuna en su propio estadio.