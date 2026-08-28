Cómo conseguir entradas para el Union Berlin vs Schalke 04: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Union Berlin se enfrenta al Schalke 04 el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Alte Foersterei de Berlín.

Ambos equipos llegan a esta jornada con la intención de ganar un impulso clave en este inicio de temporada y escalar posiciones en la tabla de la Bundesliga. Sus anteriores enfrentamientos oficiales en la máxima categoría del fútbol alemán se han caracterizado históricamente por duelos muy igualados, lo que añade aún más importancia a este partido.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Union Berlin vs Schalke 04, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Union Berlin vs Schalke 04 de Bundesliga?

El Union Berlin vs Schalke 04 se disputa en el Alte Foersterei de Berlín, con la información sobre la hora de inicio aún por confirmar a medida que se acerque la fecha del partido.

Bundesliga - Jornada 3 11 sept 2026 - 14:30 Alte Foersterei

¿Cómo comprar entradas para el Union Berlin vs Schalke 04 de Bundesliga?

Sorteo oficial del club y taquilla

Membresía del club: Los socios de pago tienen acceso prioritario. Cuando se abre la venta para un partido en casa, los socios se inscriben en un sorteo de entradas a través del sitio oficial de venta del club ( Union Zeughaus ) alrededor de 2 semanas antes.

Intercambio oficial de entradas ( Zweitmarkt ): Si no consigues entrada en el sorteo, los socios pueden acceder al Zweitmarkt en el portal oficial de entradas. Los abonados que no puedan asistir revenden aquí sus entradas al precio nominal.

Público general: Rara vez las entradas llegan a la venta general. Si queda alguna después de la asignación para socios y del sorteo, se ponen a la venta en el portal oficial, pero se agotan en cuestión de minutos.

Plataformas de reventa de terceros: Los agregadores de reventa y las plataformas de compraventa de terceros, como StubHub, ofrecen entradas para partidos de alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin vs Schalke 04 de Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Union Berlin vs. FC Schalke 04 en el Stadion An der Alten Försterei varían en función de si se compran a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales de venta nominal (directamente del club)

Si tienes la suerte de conseguir entradas a través del sorteo oficial del Union Berlin o del intercambio oficial de entradas del club (Zweitmarkt), los precios nominales estándar están entre los más asequibles del fútbol europeo:

Entradas de pie ( Stehplatz ): Aproximadamente 13 £ - 17 £ (15 € - 20 €)

Entradas de asiento ( Sitzplatz ): Aproximadamente 25 £ - 55 £ (30 € - 65 €)

Entradas reducidas / juveniles: Precios más bajos desde 9 £ - 13 £ (10 € - 15 €)

Mercado secundario y plataformas de reventa

Las entradas casi siempre se agotan entre los socios oficiales del club, y la demanda en plataformas secundarias como StubHub eleva los precios de forma significativa:

Asientos de reventa más económicos: Los precios de salida rondan las 135 £ - 150 £ (173 $+) por entrada.

Precio medio de reventa: Los asientos de alta demanda en plataformas secundarias se sitúan de media en torno a 250 £ - 450 £ , y las localidades premium o céntricas alcanzan las 500 £+ por entrada en momentos de máxima demanda.

Union Berlin vs Schalke 04 de Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin vs Schalke 04

El Union Berlin ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 4-2 sobre el Eintracht Braunschweig en la DFB-Pokal el 23 de agosto. Antes de eso, perdió 2-4 ante el Ipswich Town en un amistoso, ganó 3-2 al Aris Limassol, empató 2-2 con el Cagliari y perdió 1-2 frente al Dynamo Dresden. En esos cinco partidos, el Union marcó diez goles y encajó diez.

El Schalke 04 ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 en la prórroga sobre el Hallescher FC en la DFB-Pokal el 24 de agosto, en la que Edin Dzeko marcó dos goles. Antes de eso, el Schalke perdió 0-3 ante el Real Madrid y 0-3 contra el Atalanta en amistosos de pretemporada, pero ganó 5-0 al Hessen Kassel y 3-1 al Fagiano Okayama FC anteriormente durante el verano. El Schalke marcó 15 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Union Berlin vs Schalke 04: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 19 de febrero de 2023, cuando Union Berlin y Schalke empataron 0-0 en la Bundesliga en el Alte Foersterei. Los cinco enfrentamientos documentados entre ambos en la Bundesliga han dejado una victoria para el Schalke, una para el Union Berlin y tres empates. El resultado más desequilibrado llegó el 27 de agosto de 2022, cuando el Union Berlin ganó 6-1 a domicilio al Schalke. Los otros tres encuentros terminaron en empate, incluido un 1-1 en octubre de 2020 y dos empates sin goles.

Clasificación del Union Berlin vs Schalke 04

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Schalke 04 ocupa la 15.ª posición y el Union Berlin está en la 16.ª.