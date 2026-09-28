Cómo conseguir entradas para el Turquía vs Italia: precios de la Liga de Naciones A de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

Turquía recibe a Italia en el Atatürk Sports Complex de Bursa el lunes 28 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras una semana después en el partido de vuelta, en el Stadio Renato Dall'Ara de Bolonia. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A1 de la Liga A que también incluye a Francia y Bélgica, lo que brinda a los aficionados dos oportunidades de ver en acción a la Azzurri ante una Turquía decidida a evitar el descenso de la máxima categoría.

Este emparejamiento cierra un frenético bloque inicial para Italia, que disputa cuatro partidos en solo 11 días contra Bélgica, Turquía, Francia y de nuevo Turquía. Con la clasificación para los cuartos de final y la permanencia en juego, esta doble cita tiene un peso real para ambas naciones.

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¿Cuándo es el saque inicial de Turquía vs Italia en la Liga A de la UEFA Nations League?

El Turquía vs Italia se disputa en el Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu de Bursa, con el saque inicial programado para este partido de la Liga A de la UEFA Nations League.

UEFA Nations League A - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

¿Dónde comprar entradas para Italia vs Turquía?

Las entradas para el partido de Bursa se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de entradas de la Federación Turca de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol) son el equivalente como primer punto de referencia para la vuelta en Bolonia.

Ticombo es la mejor opción si los anuncios del sitio oficial están agotados. Ofrece una amplia gama de opciones de asientos para el partido de ida en el Atatürk Sports Complex de Bursa, así como anuncios para la vuelta en el Stadio Renato Dall'Ara de Bolonia.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este emparejamiento:

Venta general oficial – se abre después de que cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada día de partido

Anuncios verificados – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que ofrece a los compradores un abanico más amplio de disponibilidad una vez que se agotan los cupos oficiales

Entradas para aficionados visitantes – los cupos de Bolonia para los aficionados de Turquía que viajen se gestionan a través de los canales de la FIGC y pueden ser limitados

Mercado secundario – Ticombo es la mejor opción si los anuncios del sitio oficial están agotados

Dado lo cargado que está este tramo de partidos para Italia, se recomienda reservar con antelación para ambos encuentros de este emparejamiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para Italia vs Turquía?

Los precios oficiales para el partido de Bursa se fijan a través de los canales de venta de entradas de la Federación Turca de Fútbol, con toda la gama, desde localidades estándar hasta asientos prémium, disponible al precio oficial mientras haya cupo. Los precios oficiales de la FIGC se aplican de la misma manera para el partido de Bolonia.

Ticombo es la mejor opción si los anuncios del sitio oficial están agotados, y esta es una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Entradas más baratas (Bursa): desde unos 40 € a 50 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías en el Atatürk Sports Complex

Entradas de gama media (Bursa): asientos centrados a lo largo de la línea de medio campo, a un precio sensiblemente más alto

Partido de vuelta en Bolonia: se espera que los precios en el Stadio Renato Dall'Ara sigan una línea similar, con la demanda aumentando a medida que se acerca el encuentro

Como ocurre con cualquier partido en un grupo competitivo, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Turquía vs Italia en la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Turquía vs Italia

Turquía ha firmado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre Estados Unidos en la Copa del Mundo el 26 de junio, después de derrotas anteriores en la fase de grupos ante Australia (0-2) y Paraguay (0-1). En esos cinco encuentros, Turquía marcó ocho goles y encajó siete, mostrando tanto capacidad ofensiva como fragilidad defensiva.

Italia ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Grecia en un amistoso el 7 de junio, y también venció a Luxemburgo por 1-0 tres días antes. Sus únicas derrotas en esta serie llegaron ante Bosnia y Herzegovina en un clasificatorio para la Copa del Mundo y en una derrota por 1-4 ante Noruega en noviembre de 2025. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Turquía vs Italia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con empate 0-0 en un amistoso disputado en Italia el 4 de junio de 2024. En los últimos cinco duelos directos, Italia presenta el mejor balance, incluido un triunfo por 3-0 sobre Turquía en la Eurocopa 2020 de la UEFA y una victoria por 3-2 en un amistoso de 2022 en Turquía. Los dos encuentros anteriores, en 2002 y 2006, terminaron ambos 1-1.

Clasificación de Turquía vs Italia

En el Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, Turquía ocupa actualmente la cuarta posición e Italia es tercera.