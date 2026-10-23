En su anterior enfrentamiento directo en la Ligue 2, disputado a principios de año, Le Mans se impuso por 2-0 a domicilio en el Stade de l'Aube, lo que añade interés a este duelo. Ambos equipos buscan sumar puntos vitales en esta fase inicial e intermedia de la temporada para escalar puestos en la clasificación.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Troyes-Le Mans, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?

El Troyes-Le Mans comenzará el sábado 31 de octubre de 2026 en el Stade de l'Aube, en Troyes.

Ligue 1 - Jornada 9 31 oct 2026 - 15:45 Stade de l'Aube

¿Cómo comprar entradas para el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre Troyes y Le Mans en el Stade de l'Aube, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Taquilla oficial del club: Puedes comprar entradas directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del ESTAC Troyes. Es el canal más seguro y directo para las localidades estándar, y las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a la venta a medida que se acerca la fecha del encuentro.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?

En el Stade de l'Aube, los precios de las entradas para el Troyes-Le Mans varían según las cuatro tribunas principales del estadio (Vitoux, Honneur, Champagne) y el canal de compra:

1. Canales oficiales del club

Localidades en zonas inferiores o detrás de las porterías: Las entradas estándar oficiales parten de unos 15 € para las zonas de asientos básicas (como las gradas superiores o las situadas detrás de las porterías).

Localidades en las zonas superiores de la tribuna principal: Las entradas normales para localidades más cercanas al centro del campo o situadas en zonas superiores pueden costar hasta 40 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa estándar: Las opciones más económicas parten de unos 30 € a 35 € .

Localidades prémium en los laterales o en zonas centrales: Las localidades mejor situadas en las zonas preferentes de las tribunas cuestan de media unos 65 € y pueden alcanzar precios más altos según la disponibilidad en cada momento.

Troyes-Le Mans de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Troyes y Le Mans

El Troyes ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1, con cinco goles a favor y 11 en contra. En su encuentro más reciente perdió 2-0 ante el Angers y, antes de eso, también cayó 2-0 frente al Lille. La única nota positiva de esa racha fue la victoria por 2-1 a domicilio ante el Lorient a finales de agosto. El Troyes ha encajado al menos dos goles en cuatro de sus últimos cinco partidos, una tendencia que preocupará a Dumont.

Le Mans ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lorient el 19 de septiembre, después de empatar 2-2 con el Lens. Antes, empató 1-1 a domicilio ante el Niza y 2-2 en Brest, mientras que su única derrota en esa racha fue un 3-2 ante el Rennes.

Troyes-Le Mans: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre Troyes y Le Mans se disputó en la Ligue 2 el 31 de enero de 2026, cuando Le Mans ganó 2-0 a domicilio en el Stade de l'Aube. Antes, ambos equipos empataron 2-2 en un partido de la Ligue 2 disputado en Le Mans en octubre de 2025. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Troyes suma dos victorias y Le Mans otras dos, además de un empate, lo que refleja la igualdad entre ambos.