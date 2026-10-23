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Cómo conseguir entradas para el Troyes-Le Mans: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

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Ligue 1

El Troyes se enfrenta al Le Mans en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

En su anterior enfrentamiento directo en la Ligue 2, disputado a principios de año, Le Mans se impuso por 2-0 a domicilio en el Stade de l'Aube, lo que añade interés a este duelo. Ambos equipos buscan sumar puntos vitales en esta fase inicial e intermedia de la temporada para escalar puestos en la clasificación.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Troyes-Le Mans, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?

El Troyes-Le Mans comenzará el sábado 31 de octubre de 2026 en el Stade de l'Aube, en Troyes.

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Ligue 1 - Jornada 9
Stade de l'Aube

¿Cómo comprar entradas para el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre Troyes y Le Mans en el Stade de l'Aube, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

  • Taquilla oficial del club: Puedes comprar entradas directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del ESTAC Troyes. Es el canal más seguro y directo para las localidades estándar, y las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a la venta a medida que se acerca la fecha del encuentro.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?

En el Stade de l'Aube, los precios de las entradas para el Troyes-Le Mans varían según las cuatro tribunas principales del estadio (Vitoux, Honneur, Champagne) y el canal de compra:

1. Canales oficiales del club

  • Localidades en zonas inferiores o detrás de las porterías: Las entradas estándar oficiales parten de unos 15 € para las zonas de asientos básicas (como las gradas superiores o las situadas detrás de las porterías).
  • Localidades en las zonas superiores de la tribuna principal: Las entradas normales para localidades más cercanas al centro del campo o situadas en zonas superiores pueden costar hasta 40 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Reventa estándar: Las opciones más económicas parten de unos 30 € a 35 €.
  • Localidades prémium en los laterales o en zonas centrales: Las localidades mejor situadas en las zonas preferentes de las tribunas cuestan de media unos 65 € y pueden alcanzar precios más altos según la disponibilidad en cada momento.

Troyes-Le Mans de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Troyes y Le Mans

El Troyes ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1, con cinco goles a favor y 11 en contra. En su encuentro más reciente perdió 2-0 ante el Angers y, antes de eso, también cayó 2-0 frente al Lille. La única nota positiva de esa racha fue la victoria por 2-1 a domicilio ante el Lorient a finales de agosto. El Troyes ha encajado al menos dos goles en cuatro de sus últimos cinco partidos, una tendencia que preocupará a Dumont.

Le Mans ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lorient el 19 de septiembre, después de empatar 2-2 con el Lens. Antes, empató 1-1 a domicilio ante el Niza y 2-2 en Brest, mientras que su única derrota en esa racha fue un 3-2 ante el Rennes.

TRO

TRO - Formulario

LIL
L2-0
SCO
L2-0
DIO
D2-2
OM
L0-2
RCL
L1-3
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LEM

LEM - Formulario

RCL
D2-2
FCL
W2-1
EAG
L2-1
PSG
L3-1
TFC
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Troyes-Le Mans: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre Troyes y Le Mans se disputó en la Ligue 2 el 31 de enero de 2026, cuando Le Mans ganó 2-0 a domicilio en el Stade de l'Aube. Antes, ambos equipos empataron 2-2 en un partido de la Ligue 2 disputado en Le Mans en octubre de 2025. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Troyes suma dos victorias y Le Mans otras dos, además de un empate, lo que refleja la igualdad entre ambos.

Cara a cara

TroyesEmpateLe Mans
2
2
1
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
F
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
F
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
F
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
F
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
7421135+814
W
L
W
D
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
W
W
W
W
L
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
W
L
W
D
W
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
W
L
W
W
5
MónacoMónacoASM
7421106+414
L
D
W
D
W
6
RennesRennesREN
74121514+113
L
W
L
W
W
7
LorientLorientFCL
732276+111
W
W
L
D
W
8
NizaNizaNCE
8323810-211
W
L
W
W
L
9
LensLensRCL
73131411+310
W
W
L
D
L
10
MarsellaMarsellaOM
73041410+49
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
82331412+29
L
D
W
L
L
12
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
W
D
W
D
L
13
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
W
L
W
W
L
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
L
L
L
D
W
15
AngersAngersSCO
7214915-67
L
L
W
D
L
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
L
L
W
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
L
L
L
L
L
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
L
L
L
D
L
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Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
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