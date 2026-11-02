El Troyes recibe al Le Havre el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Stade de l'Aube de Troyes.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes tuvieron lugar durante la temporada 2020-21 de la Ligue 2 y fueron partidos muy disputados, entre ellos una victoria del Le Havre por 3-2. Ambos equipos también se midieron en un amistoso de pretemporada en julio de 2022, en el que el Troyes logró una cómoda victoria en casa por 3-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Troyes-Le Havre, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Troyes-Le Havre de la Ligue 1?

El Troyes-Le Havre se juega en el Stade de l'Aube de Troyes el viernes 20 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 11 20 nov 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

¿Cómo comprar entradas para el Troyes-Le Havre de la Ligue 1?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para ver el Troyes-Le Havre de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club (ES Troyes AC): La opción más directa y fiable es consultar el portal oficial de entradas del Troyes. Normalmente, las entradas se ponen primero a disposición de los socios y abonados del club, antes de abrir la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes-Le Havre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el ES Troyes AC y el Le Havre AC varían según la zona del estadio y el lugar de compra:

1. Canales oficiales del club

Entradas generales estándar y zonas detrás de las porterías: Los precios parten de aproximadamente 20 a 30 € .

Los precios parten de aproximadamente . Tribunas principal y laterales: Los precios oscilan aproximadamente entre 45 y 60 € o más, según el bloque y la zona concretos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Las más económicas: Los precios suelen partir de unos 30 a 45 € .

Los precios suelen partir de unos . Localidades mejor situadas: Los precios suelen oscilar entre 50 y 65 € o más.

Troyes-Le Havre de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Troyes y el Le Havre

El Troyes no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos oficiales: suma un empate y cuatro derrotas, con un balance de 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante el Lens en la Ligue 1. En ese periodo también perdió por 2-0 tanto ante el Marsella como ante el Angers. En esos cinco partidos, el Troyes marcó cinco goles y encajó diez, unos números que reflejan su difícil situación en la clasificación.

Al Le Havre le ha ido solo ligeramente mejor: sus últimos cinco partidos oficiales se han saldado con una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente en la Ligue 1 fue una derrota por 1-3 ante el Auxerre, y en ese periodo también perdió por 1-0 frente al Lille. La única nota positiva fue una victoria por 6-1 ante el Boulogne en un amistoso. En los partidos de Ligue 1 disputados durante esta racha de cinco encuentros, los goles encajados han sido motivo de preocupación para el equipo de Digard.

Troyes-Le Havre: Enfrentamientos directos recientes

El encuentro más reciente entre estos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado en julio de 2022, en el que el Troyes ganó 3-0 en casa. Antes de eso, ambos equipos se enfrentaron cuatro veces en la Ligue 2 entre 2019 y 2021, con dos victorias para cada uno. El balance de los cinco enfrentamientos señalados es de tres victorias para el Troyes y dos para el Le Havre.