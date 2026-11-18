El Trabzonspor recibe al FK Jablonec el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Papara Park de Trabzon.

Este partido de la Conference League de la UEFA será el primer enfrentamiento oficial entre el Trabzonspor y el FK Jablonec en una competición europea. Sin antecedentes entre ambos en los que apoyarse, los dos entrenadores afrontan este encuentro de diciembre basándose exclusivamente en el estado de forma actual de sus equipos en Europa para intentar sacar ventaja.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Trabzonspor-FK Jablonec, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Trabzonspor-Jablonec de la Conference League?

El Trabzonspor-FK Jablonec se disputará el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Papara Park de Trabzon.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Papara Park

¿Cómo comprar entradas para el Trabzonspor-Jablonec de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Trabzonspor-Jablonec de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar el portal oficial de venta de entradas del Trabzonspor y los canales del club para conocer las entradas disponibles en la venta inicial, las ventas para socios y las destinadas al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las disponibles en la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Trabzonspor-Jablonec de la Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el Trabzonspor-Jablonec de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Gradas sur y norte (Güney y Kuzey): Alrededor de 11 a 13 €.

Alrededor de Grada Mattia Ahmet Minguzzi: Alrededor de 14 a 16 €.

Alrededor de Gradas este y oeste (Doğu y Batı): Alrededor de 21 a 24 €.

Alrededor de VIP Silver: Alrededor de 61 €.

Alrededor de VIP Gold: Alrededor de 73 € .

Alrededor de . VIP Platinum: Alrededor de 87 a 95 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas generales estándar / categorías superiores: Normalmente, desde unos 100 a 105 € .

Normalmente, desde unos . Opciones prémium en los laterales y de categoría 1: Generalmente, entre 120 y más de 250 € .

Generalmente, entre . Paquetes VIP de reventa de gama alta: Pueden alcanzar precios de entre 350 y más de 450 €.

Trabzonspor-Jablonec de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Trabzonspor y el Jablonec

El Trabzonspor suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un triunfo a domicilio por 0-2 ante el Alanyaspor en la Süper Lig el 8 de noviembre. Antes sufrió una derrota en casa por 0-1 frente al Freiburg en la Conference League, que puso fin a una buena racha de resultados. Previamente, venció al Gaziantep FK por 2-0 y se impuso a domicilio al Rizespor por 3-4. En esos cinco encuentros, el Trabzonspor marcó nueve goles y encajó cinco.

El Jablonec solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, además de un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Artis Brno en la copa el 11 de noviembre. Antes empató 0-0 con el Mlada Boleslav en la Primera Liga y 1-1 con el Riga FC en la Conference League. En esa racha figura también una derrota en casa por 0-5 ante el Slavia de Praga. El Jablonec marcó cuatro goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Trabzonspor-Jablonec: enfrentamientos directos recientes

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre el Trabzonspor y el FK Jablonec para este partido. Se añadirá más información sobre sus antecedentes cuando se confirme.