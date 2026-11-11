Cómo conseguir entradas para el Toulouse-Paris Saint-Germain: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

El Toulouse recibe al Paris Saint-Germain el viernes 4 de diciembre de 2026 en el Stadium de Toulouse, en Toulouse.

En su enfrentamiento más reciente de Ligue 1, disputado el 3 de abril de 2026, el PSG logró una trabajada victoria por 3-1 en el Parque de los Príncipes gracias a un doblete de Ousmane Dembélé. La última victoria del Toulouse ante el vigente campeón francés llegó con un triunfo a domicilio por 3-1 en la recta final de la temporada 2023-24.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Toulouse contra el Paris Saint-Germain, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Toulouse contra el Paris Saint-Germain de Ligue 1?

El Toulouse contra el Paris Saint-Germain se disputa en el Stadium de Toulouse, en Toulouse, el viernes 4 de diciembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 13 4 dic 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

¿Cómo comprar entradas para el Toulouse contra el Paris Saint-Germain de Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Toulouse contra el Paris Saint-Germain de Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: La forma más segura y directa es acudir a los portales oficiales de venta de entradas del Toulouse FC o del Paris Saint-Germain, donde se ofrecen las entradas de venta general y las preventas oficiales para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Toulouse contra el Paris Saint-Germain de Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Toulouse contra el Paris Saint-Germain de Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Fondo / curva (acceso general): de 25 € a 45 €

de 25 € a 45 € Asientos laterales / junto a la línea de banda: de 50 € a 110 €

de 50 € a 110 € Experiencia prémium / VIP: de 180 € a más de 350 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar / en la grada superior: de 60 € a 95 €

de 60 € a 95 € Asientos preferentes junto a la línea de banda / en la grada inferior: de 120 € a más de 250 €

de 120 € a más de 250 € Paquetes VIP / de hospitalidad: de 300 € a más de 500 €

Toulouse contra Paris Saint-Germain de Ligue 1: todo lo que debes saber

Estado de forma del Toulouse y del Paris Saint-Germain

El Toulouse ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales, en los que ha marcado cinco goles y encajado siete. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Marsella en Ligue 1. Antes, empató 0-0 con el Troyes y ganó 3-0 a domicilio al Le Mans.

El PSG ha ganado sus últimos cinco partidos, con 16 goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-0 ante el Villarreal en la Champions League. Antes, ganó 5-1 al Le Havre en Ligue 1 y derrotó 4-2 al Barcelona en Europa.

Toulouse contra Paris Saint-Germain: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de abril de 2026, cuando el PSG ganó 3-1 al Toulouse en casa en Ligue 1. Antes, el Toulouse recibió al PSG el 30 de agosto de 2025 y perdió 6-3 en un partido con muchos goles. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el PSG ha ganado cuatro veces y el Toulouse se ha impuesto en una ocasión, con una victoria por 3-1 en el Parque de los Príncipes en mayo de 2024.