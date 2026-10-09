Tottenham Hotspur se enfrenta al Coventry City el lunes 19 de octubre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Su partido competitivo más reciente tuvo lugar en septiembre de 2024, durante la tercera ronda de la Carabao Cup, cuando el Tottenham derrotó por la mínima al Coventry por 2-1 gracias a los goles en los últimos minutos de Djed Spence y Brennan Johnson. De cara a su último enfrentamiento, el Tottenham ha mantenido un sólido registro en los choques directos recientes, con victoria en sus últimos cinco duelos ante el Coventry en todas las competiciones.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur vs Coventry City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Tottenham Hotspur vs Coventry City de la Premier League?

Premier League - Jornada 7 19 oct 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur vs Coventry City de la Premier League?

Para comprar entradas para el Tottenham Hotspur vs Coventry City en el Tottenham Hotspur Stadium, tienes a tu disposición varias opciones oficiales y de terceros.

1. Canales oficiales del club (fuente principal)

Dado que los partidos de la Premier League rara vez salen a la venta general, comprar directamente a través de los canales oficiales del club suele requerir una membresía del club.

Membresía One Hotspur / One Hotspur+:

Acceso prioritario: Los miembros de One Hotspur+ disponen de una ventana de 24 horas antes que los miembros habituales de One Hotspur para comprar entradas. Cómo comprar: Inicia sesión en la plataforma oficial de venta de entradas del Tottenham Hotspur con los datos de tu membresía durante tu ventana asignada.

Tottenham Ticket Exchange:

Si el partido está agotado a través de la venta estándar, los abonados oficiales revenden sus asientos directamente a los miembros en el Tottenham Hotspur Ticket Exchange a precio de coste.

Hospitality de día de partido:

Si no tienes una membresía, los paquetes premium y hospitality, que incluyen asiento, acceso a sala y comida/bebida, suelen estar disponibles directamente en la web oficial sin necesidad de ser miembro del club.



2. Mercado secundario / reventa y plataformas de terceros

Las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener asientos publicados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur vs Coventry City de la Premier League?

Los precios de las entradas para el Tottenham Hotspur vs Coventry City en el Tottenham Hotspur Stadium varían en función de si compras entradas oficiales a valor nominal o entradas de reventa de terceros.

1. Entradas oficiales a valor nominal (directamente del Spurs)

El Tottenham clasifica sus partidos de la Premier League en casa en categorías A, B y C en función de la demanda del rival. Los partidos contra clubes recién ascendidos o rivales no tradicionales suelen clasificarse como encuentros de categoría C o categoría B.

Partidos de categoría C (nivel más bajo):

Adultos: ~37 £ a 65 £ Concesiones (mayores de 65 años y jóvenes adultos de 18 a 21): ~19 £ a 33 £ Júnior (menores de 18): ~19 £ a 33 £

Partidos de categoría B (nivel estándar):

Adultos: ~49 £ a 85 £ Concesiones: ~25 £ a 43 £ Júnior: ~25 £ a 43 £



2. Membresía oficial y hospitality

Coste de la membresía One Hotspur:

One Hotspur: 45 £ One Hotspur+: 55 £ (incluye una ventana de prioridad para entradas 24 horas antes)

Paquetes hospitality de día de partido:

Los paquetes suelen empezar desde 145 £ + IVA por persona hasta más de 400 £, según el acceso a la sala, la comida y la ubicación del asiento.



3. Reventa y plataformas de terceros

Si compras en mercados secundarios de entradas como StubHub, los precios dependen de la demanda del mercado y de la disponibilidad:

Precios iniciales / mínimos: Suelen arrancar en torno a 65 £ a 80 £ para asientos de admisión general en el anillo superior.

Rango medio de reventa: Los asientos de nivel intermedio y bajo suelen venderse por 90 £ a 160 £ o más por entrada.

Tottenham Hotspur vs Coventry City de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Forma del Tottenham Hotspur vs Coventry City

El Tottenham ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con el Nottingham Forest en la Premier League, y antes de eso cayó 0-2 ante el Newcastle United. La Carabao Cup dio algo de alivio con un triunfo por 5-1 sobre el Charlton Athletic, pero el rendimiento liguero ha sido pobre, con una derrota por 3-0 frente al Brentford también en el registro reciente. El Spurs ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

El Coventry ha ganado dos, no ha empatado ninguno y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Manchester City en la Premier League, y también perdió 0-1 contra el Hull City en la liga. Una victoria por 2-4 en la Carabao Cup en casa del Plymouth Argyle y un triunfo por 2-0 en un amistoso ante el Monaco representan los momentos más positivos. En esos cinco partidos, el Coventry ha marcado cinco goles y ha encajado ocho.

Tottenham Hotspur vs Coventry City: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos llegó en la Carabao Cup en septiembre de 2024, cuando el Tottenham ganó 2-1 en el campo del Coventry City. En los últimos cinco encuentros registrados, el Spurs ha ganado los cinco, con 13 goles a favor y solo dos en contra. El Coventry no ha derrotado al Tottenham en ninguno de los cinco partidos de este conjunto de datos.