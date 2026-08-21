Cómo conseguir entradas para el Sunderland vs Arsenal: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Sunderland superó todas las expectativas en su regreso a la Premier League la temporada pasada, al terminar séptimo y asegurarse una plaza en la UEFA Europa League. Ese éxito se cimentó sobre un impresionante registro en casa, con los de Régis Le Bris logrando algunas victorias memorables ante rivales como Chelsea, Tottenham, Bournemouth y, en particular, Newcastle, en el Stadium of Light.

Los Black Cats también sacaron las uñas y mostraron su espíritu combativo cuando el Arsenal visitó el Stadium of Light el pasado noviembre. A pesar de verse 2-1 por detrás ante el Arsenal, Brian Brobbey cazó un empate en el tiempo añadido que desató la locura entre los aficionados locales.

El campeón de la Premier League regresa al noreste para un duelo nocturno apasionante el sábado, 12 de septiembre, y el Sunderland sabe que tendrá que estar totalmente concentrado y volver a mostrar mucha garra y determinación.

Promete ser un partido que nadie querrá perderse, y tú podrías estar allí. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sunderland-Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Sunderland y Arsenal?

El Sunderland-Arsenal se disputa en el Stadium of Light (Sunderland) el sábado, 12 de septiembre, con inicio previsto a las 21:00 CEST.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 15:00 Stadium of Light

Cómo comprar entradas para el Sunderland-Arsenal de Premier League

Hay varias opciones de entradas disponibles para los partidos de Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a precio facial a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sunderland-Arsenal de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos ante rivales del top seis o adversarios de un derbi entran en la categoría A, con los precios faciales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio facial, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con la máxima puntuación de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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