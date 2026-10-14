El Sunderland recibe al Leeds United el domingo 25 de octubre de 2026 en el Stadium of Light de Sunderland.

En sus enfrentamientos más recientes en la Premier League, el Sunderland logró una victoria a domicilio por 1-0 en Elland Road después de haber empatado 1-1 en casa anteriormente esa temporada. Históricamente, sus duelos oficiales han sido muy igualados, aunque el Leeds tiene una ligera ventaja en el número de victorias.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sunderland-Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Sunderland-Leeds United de la Premier League?

Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 12:30 Stadium of Light

¿Cómo comprar entradas para el Sunderland-Leeds United de la Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Sunderland y el Leeds United en el Stadium of Light el domingo 25 de octubre de 2026:

1. Canales oficiales del Sunderland (aficionados locales)

Programa de socios Black Cat y sorteo de entradas: Las entradas generales para la afición local se venden a través de la taquilla oficial del Sunderland AFC. Los socios adultos y de la Academia del programa Black Cat pueden participar en el sorteo de entradas por internet para la jornada 8. Si resultan agraciados, el pago y la asignación de asientos se tramitan automáticamente.

Venta general: Si quedan asientos sin asignar tras el sorteo para socios, se ponen a la venta para quienes no sean socios a través del portal oficial de entradas del club.

2. Cupo oficial del Leeds United (aficionados visitantes)

Cupo visitante y Season Ticket Plus: Los asientos de la zona visitante están gestionados exclusivamente por el Leeds United. Una parte del cupo visitante se distribuye mediante un sorteo entre los titulares de Season Ticket Plus del Leeds United, mientras que las entradas restantes se asignan según los puntos acumulados en el programa de fidelidad para desplazamientos.

3. Plataformas de reventa de entradas

Las plataformas de reventa de entradas como StubHub suelen ofrecer asientos anunciados por revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden diferir de su valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sunderland-Leeds United de liga?

Los precios de las entradas para el Sunderland-Leeds United varían según se compren entradas generales a su valor nominal o asientos en plataformas de reventa.

1. Entrada general estándar (valor nominal)

Valor nominal de la entrada general: Las entradas oficiales para adultos en el Stadium of Light suelen costar entre 28 y 45 £ , según la ubicación de la grada y la categoría del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

En plataformas de reventa de entradas como StubHub , los asientos de entrada general para este partido parten actualmente de unos 80 a 115 £ , mientras que los precios anunciados suelen ser más altos para los asientos de las zonas inferiores de las gradas laterales.

Sunderland-Leeds United de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sunderland y el Leeds United

Los últimos cinco partidos del Sunderland reflejan la trayectoria de un equipo capaz de conseguir resultados, pero propenso a cometer errores defensivos. En ese periodo ha ganado dos encuentros, ha perdido otros dos y ha empatado uno. Su partido más reciente fue la derrota por 5-3 ante el Manchester City, en la que el triplete de Brian Brobbey no bastó para evitar el tropiezo. La anterior victoria por 1-0 sobre el AZ Alkmaar en la Europa League mostró una faceta diferente del equipo. A lo largo de ese periodo, el Sunderland ha marcado y encajado goles con facilidad.

El Leeds ha sido más regular: ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado otros dos y ha perdido uno. La victoria por 4-1 sobre el Newcastle United destaca como su resultado más llamativo. Después llegó el empate sin goles ante el Crystal Palace en su partido más reciente. La derrota por 6-3 frente al Chelsea en la Carabao Cup es la única nota negativa de una racha por lo demás estable, y el equipo de Farke ha demostrado que puede ser eficaz cuando se le presenta la ocasión.

Sunderland-Leeds United: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Sunderland por 1-0 en Elland Road, en un partido de la Premier League disputado en marzo de 2026. Antes, los dos clubes habían empatado 1-1 en el Stadium of Light en diciembre de 2025. El balance de sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones es ajustado, con victorias para ambos equipos, e incluye un triunfo del Leeds en un amistoso de pretemporada en julio de 2026.