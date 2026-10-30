La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un atractivo duelo internacional: Suiza se prepara para recibir a Escocia en el Kybunpark de St. Gallen. Ambas selecciones europeas aspiran a sumar los tres puntos en este importante encuentro de la fase de grupos para mejorar su posición en la clasificación.

GOAL te ofrece todos los detalles sobre la organización del partido, los precios de las entradas y cómo conseguir tu asiento.

¿Cuándo empieza el Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Suiza-Escocia se disputará en el Sitterstadion de St. Gallen. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

¿Dónde comprar entradas para el Suiza-Escocia?

La venta oficial de entradas se gestiona directamente a través de Ticketmaster Switzerland, socio oficial de venta de entradas de la Federación Suiza de Fútbol para los partidos internacionales en casa disputados en St. Gallen. Se recomienda a los aficionados crear una cuenta con antelación en la plataforma oficial para poder comprar entradas generales en cuanto se abra la venta al público.

Si se agotan todas las entradas de la venta oficial o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza-Escocia?

Las entradas individuales estándar en el portal oficial parten de unos 35 € para las zonas de entrada general del Kybunpark, según la categoría de la zona del estadio.

Cuando se agotan las entradas estándar en los canales oficiales, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub rondan los 105 €.

Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Suiza y Escocia

Suiza llega en buena forma tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y perder uno. El equipo de Yakin venció a Bosnia y Herzegovina por 4-1, a Canadá por 2-1, a Argelia por 2-0 y a Colombia en los penaltis tras un empate sin goles. Su racha terminó con una derrota por 3-1 ante Argentina en cuartos de final. En esos cinco encuentros, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco. Las cuatro victorias consecutivas le dieron un gran impulso antes de la derrota frente a Argentina.

Los últimos cinco resultados de Escocia reflejan una trayectoria más irregular, con tres victorias y dos derrotas. Ganó a Curazao por 4-1 y a Bolivia por 4-0 en amistosos previos al torneo. Después debutó en el Mundial con un triunfo por 1-0 ante Haití, antes de que las derrotas consecutivas frente a Marruecos y Brasil pusieran fin a su participación. Escocia marcó seis goles y encajó cuatro durante esa racha.

Suiza-Escocia: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones acabó 1-1 en la fase de grupos de la Eurocopa 2024, en junio de ese año. Antes, Suiza ganó 3-1 cuando se enfrentaron en un amistoso en marzo de 2006. El balance de esos dos encuentros registrados está igualado: el empate impide que ambas selecciones sumen una victoria cada una, por lo que ninguna llega a este partido de la Liga de Naciones con una ventaja histórica clara.