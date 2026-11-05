La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un atractivo duelo internacional: Suiza se prepara para recibir a Escocia en el Kybunpark de San Galo. Ambas selecciones europeas buscan los tres puntos en este importante encuentro de grupo para mejorar su posición en la clasificación.

GOAL te ofrece todos los detalles sobre el partido, los precios de las entradas y los pasos para conseguir tu asiento.

¿Cuándo empieza el Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Suiza-Escocia se disputará en el Sitterstadion de San Galo. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

¿Dónde comprar entradas para el Suiza-Escocia?

Las entradas oficiales de venta directa se gestionan a través de Ticketmaster Switzerland, socio oficial de venta de entradas de la Federación Suiza de Fútbol para los partidos internacionales como local en San Galo. Se recomienda a los aficionados crear una cuenta con antelación en la plataforma oficial para comprar entradas destinadas al público general en cuanto se abra la venta.

Si se agotan todas las entradas de venta directa o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asiento en el portal oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub si las entradas de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza-Escocia?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial parten de unos 35 € para las zonas de acceso general del Kybunpark, según la categoría de la zona del estadio.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de entrada rondan los 105 € cuando se agotan las entradas estándar de venta directa en los canales oficiales.

Suiza-Escocia en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Suiza y Escocia

Suiza llega en un buen momento, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y perder uno. El equipo de Yakin venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina, 2-1 a Canadá, 2-0 a Argelia y a Colombia en los penaltis después de un empate sin goles. Su racha terminó con una derrota por 3-1 ante Argentina en cuartos de final. En esos cinco encuentros, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco. Las cuatro victorias consecutivas le permitieron coger impulso antes de la derrota frente a Argentina.

Los últimos cinco resultados de Escocia reflejan una trayectoria más irregular, con tres victorias y dos derrotas. Ganó 4-1 a Curazao y 4-0 a Bolivia en amistosos previos al torneo. Después debutó en el Mundial con una victoria por 1-0 ante Haití, antes de que las derrotas consecutivas frente a Marruecos y Brasil pusieran fin a su participación. Escocia marcó seis goles y encajó cuatro en esa racha.

Suiza-Escocia: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre ambas selecciones acabó 1-1 en la fase de grupos de la Eurocopa 2024, en junio de aquel año. Antes, Suiza ganó 3-1 cuando se enfrentaron en un amistoso en marzo de 2006. El balance de esos dos enfrentamientos registrados está igualado: el empate impidió que cualquiera de las dos sumara una victoria más. Ninguna llega, por tanto, con una ventaja histórica clara a este encuentro de la Liga de Naciones.