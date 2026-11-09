La Liga de Naciones de la UEFA vuelve con un gran duelo internacional: Suiza recibe a Escocia en el Kybunpark de San Galo. Ambos países buscan sumar los tres puntos en un partido de grupo que puede influir en su clasificación en el torneo.

GOAL ofrece todos los detalles sobre la logística del encuentro, los precios de las entradas y cómo conseguirlas.

¿Cuándo empieza el Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Suiza-Escocia se disputará en el Sitterstadion de San Galo. La hora de inicio se confirmará más cerca del partido.

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

¿Dónde comprar entradas para el Suiza-Escocia?

Las entradas oficiales las gestiona directamente Ticketmaster Switzerland, socio oficial de la Federación Suiza de Fútbol para la venta de entradas de los partidos internacionales disputados en San Galo. Los aficionados deben crear una cuenta con antelación en la plataforma oficial para poder comprar entradas generales en cuanto comience la venta pública.

Si se agotan todas las entradas oficiales o ya no hay localidades disponibles en determinadas zonas en el portal oficial, puedes acudir a plataformas de venta secundaria como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza-Escocia?

El precio de las entradas estándar para el partido en el portal oficial parte de unos 35 € para localidades de acceso general en el Kybunpark, según la zona del estadio.

Cuando se agotan las entradas oficiales, los precios en plataformas de venta secundaria como StubHub parten de unos 105 €.

Suiza-Escocia en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Suiza y Escocia

Suiza llega en buen estado de forma, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Yakin venció a Bosnia y Herzegovina por 4-1, a Canadá por 2-1, a Argelia por 2-0 y a Colombia en los penaltis tras un empate a cero. Su racha terminó con una derrota por 3-1 ante Argentina en los cuartos de final. En esos cinco partidos, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco. Las cuatro victorias consecutivas le habían dado impulso antes de la derrota ante Argentina.

Los últimos cinco resultados de Escocia ofrecen un panorama más irregular, con tres victorias y dos derrotas. Venció a Curazao por 4-1 y a Bolivia por 4-0 en amistosos previos al torneo y después inició su participación en el Mundial con una victoria por 1-0 ante Haití. Las derrotas consecutivas ante Marruecos y Brasil pusieron fin a su campaña. Escocia marcó seis goles y encajó cuatro en ese periodo.

Suiza-Escocia: historial reciente de enfrentamientos

El último enfrentamiento entre ambos terminó 1-1 en un partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 en junio de ese mismo año. Antes, Suiza había ganado por 3-1 en un amistoso disputado en marzo de 2006. El historial de esos dos encuentros está igualado, con una victoria para cada equipo descartada por el empate, por lo que ninguno llega con una ventaja histórica clara a este encuentro de la Liga de Naciones.