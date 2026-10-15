La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional de alto nivel: Suiza se prepara para recibir a Escocia en el Kybunpark de St. Gallen. Ambas selecciones buscan los tres puntos en este importante encuentro de grupo para mejorar su posición en la clasificación.

GOAL te ofrece todos los detalles sobre el partido, los precios de las entradas y los pasos para conseguir asiento.

¿Cuándo empieza el Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Suiza-Escocia se disputará en el Sitterstadion de St. Gallen. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

¿Dónde comprar entradas para el Suiza-Escocia?

La venta oficial de entradas se realiza directamente a través de Ticketmaster Switzerland, socio oficial de venta de entradas de la Federación Suiza de Fútbol para los partidos internacionales como local en St. Gallen. Los aficionados deberían crear una cuenta con antelación en la plataforma oficial para comprar entradas de venta general en cuanto se abran los plazos.

Si las entradas de la venta oficial se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinadas categorías de localidades, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza-Escocia?

Las entradas individuales para las zonas generales en el portal oficial parten de unos 35 €, según la categoría de la zona del Kybunpark.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de partida rondan los 105 € cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Suiza y Escocia

Suiza llega en buena forma, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Yakin venció a Bosnia y Herzegovina por 4-1, a Canadá por 2-1 y a Argelia por 2-0, y superó a Colombia en los penaltis tras un empate sin goles. Su racha terminó con una derrota por 3-1 ante Argentina en cuartos de final. En esos cinco encuentros, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco. Las cuatro victorias consecutivas le habían dado impulso antes de caer frente a Argentina.

Los últimos cinco resultados de Escocia dibujan un panorama más irregular, con tres victorias y dos derrotas. Ganó a Curazao por 4-1 y a Bolivia por 4-0 en amistosos previos al torneo, y después debutó en el Mundial con una victoria por 1-0 ante Haití. Dos derrotas consecutivas frente a Marruecos y Brasil pusieron fin a su participación. Escocia marcó seis goles y encajó cuatro en esa serie de partidos.

Suiza-Escocia: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre ambas selecciones terminó 1-1 en la fase de grupos de la Eurocopa 2024, en junio de ese año. Antes, Suiza ganó por 3-1 un amistoso disputado en marzo de 2006. El balance de esos dos encuentros está igualado: el empate impide que ambas sumen una victoria cada una, por lo que ninguna llega a este partido de la Liga de Naciones con una ventaja histórica clara.

Clasificación de Suiza y Escocia