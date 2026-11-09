La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un atractivo encuentro en el que Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina en el Strawberry Arena de Estocolmo. Ambas selecciones buscan puntos cruciales para escalar posiciones en el grupo y dar un impulso a sus opciones de ascenso.

GOAL ofrece todos los detalles oficiales sobre la sede del partido, la disponibilidad de entradas, los precios y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo empieza el Suecia-Bosnia y Herzegovina de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Suecia-Bosnia y Herzegovina se disputará en el Strawberry Arena de Estocolmo. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

¿Dónde comprar entradas para el Suecia-Bosnia y Herzegovina?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través de AXS Sweden, el proveedor oficial de venta de entradas de la Federación Sueca de Fútbol para los partidos de la selección como local en el Strawberry Arena. Los aficionados deben crear una cuenta y registrarse con antelación para comprar entradas ordinarias cuando se abra la venta general.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o dejan de estar disponibles las localidades ordinarias en el portal oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suecia-Bosnia y Herzegovina?

Las entradas ordinarias para este partido en la plataforma oficial cuestan aproximadamente entre 30 y 40 € para localidades de acceso general en el Strawberry Arena, según la zona.

Cuando se agotan las entradas ordinarias de la venta oficial, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub parten de unos 115 €.

Suecia-Bosnia y Herzegovina de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Suecia y Bosnia y Herzegovina

Suecia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió 3-0 ante Francia en el Mundial, y también sufrió una contundente derrota por 5-1 frente a Países Bajos en la fase de grupos. Su resultado más destacado en esta serie fue la victoria por 5-1 sobre Túnez. Además, empató 1-1 con Japón y 2-2 con Grecia en un amistoso. Suecia marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Bosnia y Herzegovina ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido 3-1 a Catar en el torneo. Empató 1-1 tanto con Canadá como con Panamá y perdió 4-1 frente a Suiza. Bosnia marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Suecia-Bosnia y Herzegovina: enfrentamientos recientes

El único enfrentamiento registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 29 de mayo de 2010, en el que Suecia ganó 4-2 en casa. Con un solo partido en los registros, no se puede establecer una tendencia más amplia, y este encuentro de la Liga de Naciones supone un duelo poco habitual entre ambas selecciones.