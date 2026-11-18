El St. Truiden recibe al Ajax el jueves 10 de diciembre de 2026 en el estadio Daio Wasabi Stayen de Sint-Truiden.

Su único enfrentamiento anterior del que hay constancia fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de julio de 2024, en el que el Ajax venció cómodamente al St. Truiden por 4-0. Este partido de la Conference League de la UEFA supone un gran hito para el St. Truiden, que se medirá en el escenario europeo a un club históricamente cargado de títulos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el St. Truiden-Ajax, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el St. Truiden-Ajax de la Conference League?

El St. Truiden-Ajax se disputará el jueves 10 de diciembre de 2026 en el estadio Daio Wasabi Stayen de Sint-Truiden.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

¿Cómo comprar entradas para el St. Truiden-Ajax de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo St. Truiden-Ajax de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales de venta de entradas del St. Truiden (Sint-Truidense VV): La forma principal y más segura de comprar entradas para las zonas locales es hacerlo directamente a través del portal oficial de venta de entradas del STVV en la web del club, donde los aficionados pueden crear una cuenta.

La forma principal y más segura de comprar entradas para las zonas locales es hacerlo directamente a través del portal oficial de venta de entradas del STVV en la web del club, donde los aficionados pueden crear una cuenta. Entradas para la zona visitante (aficionados del Ajax): Las entradas para los seguidores del Ajax que se desplacen se distribuyen exclusivamente a través de los canales oficiales de venta del AFC Ajax y están sujetas al sistema de puntos de fidelidad y a las normas de asignación del club para los partidos fuera de casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el St. Truiden-Ajax de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el St. Truiden-Ajax de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas para adultos: Entre 20 € y 32 € .

Entre . Entradas para estudiantes y jóvenes: Las entradas con descuento para estudiantes (menores de 23/24 años) cuestan entre 15 € y 17 € , mientras que las de los menores de 12 años cuestan entre 12 € y 15 € .

Las entradas con descuento para estudiantes (menores de 23/24 años) cuestan entre , mientras que las de los menores de 12 años cuestan entre . Paquetes de hospitalidad y VIP: Suelen partir de 75 € a 95 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios iniciales o mínimos de reventa: Por lo general, parten de unos 120 € a 250 € .

Por lo general, parten de unos . Precios medios de reventa: Se sitúan en torno a 400 € a 520 €.

St. Truiden-Ajax de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del St. Truiden y el Ajax

El St. Truiden ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Zulte Waregem en la Primera División A el 8 de noviembre, después de empatar 1-1 con el Brann en la Conference League el 5 de noviembre. Antes, ganó 1-0 a domicilio al FC Midtjylland en la Conference League, aunque esa victoria llegó tras dos derrotas ligueras consecutivas ante el OH Leuven y el Club Brugge. El St. Truiden marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Ajax ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y no ha perdido ninguno en ese periodo. Los únicos puntos que se dejó fueron en el empate 2-2 en casa del FC Twente el 8 de noviembre. Su victoria más contundente fue el 6-1 ante el FC Midtjylland en la Conference League el 5 de noviembre. También venció al AZ Alkmaar por 1-0 y al Atalanta por 2-0 en esa racha. El Ajax marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

St. Truiden-Ajax: enfrentamientos recientes

El único enfrentamiento entre ambos equipos que figura en los datos disponibles fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de julio de 2024, en el que el Ajax ganó 4-0 al St. Truiden. En el conjunto de datos proporcionado no consta ningún partido oficial entre los dos clubes.