Cómo conseguir entradas para el SSC Napoli-Roma: precios de la Serie A, información del partido, venta de entradas de última hora y más

El derbi del Sole entre el SSC Napoli y la AS Roma es una de las rivalidades más intensas e históricas del fútbol italiano. Disputado en el emblemático estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, este duelo enfrenta a dos históricos equipos del sur de Italia en un apasionante partido de la Serie A. Se espera máxima intensidad, un duelo táctico de primer nivel y un ambiente ensordecedor en las gradas.

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¿Cuándo empieza el SSC Napoli-Roma de la Serie A?

El Napoli-Roma se disputa en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, con el inicio previsto dentro de la jornada de la Serie A posterior al parón de selecciones.

Serie A - Jornada 8 24 oct 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

¿Dónde comprar entradas para el Napoli-Roma?

Las entradas oficiales para los partidos del SSC Napoli se ponen a la venta principalmente a través del portal oficial TicketOne y de la web del SSC Napoli. La elevada demanda entre los titulares de carnés oficiales del club y los aficionados locales hace que las entradas destinadas al público general en las plataformas oficiales suelan agotarse rápidamente.

Si no consigues entradas en la venta inicial, StubHub es una opción si se han agotado en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Napoli-Roma?

Los precios oficiales fijados por el SSC Napoli para los partidos habituales de la Serie A en el estadio Diego Armando Maradona suelen partir de 45 € en los sectores superiores de la Curva y alcanzar los 150 € o más en las localidades centrales de Tribuna.

En las plataformas de reventa, las opciones más económicas parten de unos 70 € para localidades estándar, aunque los precios varían según la demanda y la ubicación.

SSC Napoli-Roma de la Serie A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del SSC Napoli y la Roma

El Napoli llega a este partido tras una racha irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. En su compromiso más reciente empató 1-1 con la Fiorentina en la Serie A. También cayó ante el Arsenal en la Champions League y perdió en casa frente al Como en un momento anterior de la temporada. El equipo de Allegri ha demostrado que sabe sacar adelante partidos ajustados, como refleja su victoria por 1-0 ante el Bolonia, pero la fragilidad defensiva ha sido un problema recurrente. Ha encajado ocho goles en esos cinco encuentros y ha marcado cinco.

La trayectoria reciente de la Roma es más positiva. El equipo de Gasperini ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha empatado dos, sin conocer la derrota. Su victoria a domicilio por 4-0 ante el Lecce destaca como muestra de su capacidad ofensiva, y después ganó a la Atalanta y al Torino. El empate 2-2 en el campo del Inter demuestra que puede competir con los equipos más fuertes de la liga. La Roma ha marcado diez goles y ha encajado cuatro en ese periodo, unos números que reflejan tanto su producción ofensiva como una solidez defensiva razonable.

SSC Napoli-Roma: Resultados de los últimos enfrentamientos

El duelo más reciente entre ambos clubes terminó 2-2 en el Maradona en febrero de 2026, un resultado que prolongó la tendencia de partidos igualados. En sus últimos cinco enfrentamientos en la Serie A, la Roma ha ganado uno, el Napoli ha vencido en dos y los otros dos han acabado en empate. Los goles se han repartido de forma bastante equilibrada entre ambos equipos, lo que subraya lo disputado que suele ser este encuentro.



