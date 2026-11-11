¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Serie A
team-logoSSC Nápoles
Diego Armando Maradona
team-logoLecce
Book SSC Napoli vs Lecce Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el SSC Napoli contra Lecce: precios de la Serie A, información del partido, venta de entradas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
SSC Nápoles
Lecce
Serie A

El SSC Napoli se enfrenta al Lecce en la Serie A. Así puedes conseguir tus entradas.

El Napoli recibe al Lecce el sábado 5 de diciembre de 2026 en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026, el Napoli logró una trabajada victoria por 2–1 en casa y se llevó los tres puntos en la Serie A. En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales, el Napoli ha dominado al Lecce con cuatro victorias y un empate. El Lecce aún busca su primer triunfo en esa racha.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Napoli contra el Lecce, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el SSC Napoli contra el Lecce en la Serie A?

El Napoli contra el Lecce se disputa en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles el sábado 5 de diciembre de 2026.

crest
Serie A - Jornada 14
Diego Armando Maradona

¿Cómo comprar entradas para el SSC Napoli contra el Lecce de la Serie A?

Para comprar entradas para el partido de la Serie A entre el SSC Napoli y el Lecce, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: La opción más directa y fiable es el portal oficial del Napoli, donde las entradas salen a la venta para el público general después de los periodos iniciales reservados a los abonados y a los titulares de tarjetas de fidelización.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el SSC Napoli contra el Lecce de la Serie A?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo partido de la Serie A entre el SSC Napoli y el Lecce:

1. Canales oficiales del club

  • Categorías estándar (fondos y gradas inferiores): Las localidades generales suelen partir de unos 20 € a 35 € .
  • Gradas de precio intermedio (sectores Distinti): Generalmente cuestan entre 45 € y 90 € , según la ubicación exacta.
  • Localidades prémium y de tribuna: Pueden costar desde 120 € hasta más de 275 € en zonas con servicios exclusivos y en las tribunas centrales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Entradas más económicas (gradas superiores o estándar): Suelen partir de unos 30 € a 40 €.
  • Precio medio de mercado: Se sitúa en torno a 160 € a 210 €.
  • Reventa de entradas VIP y con servicios exclusivos: Generalmente parten de unos 85 € a más de 100 €.

SSC Napoli contra el Lecce en la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del SSC Napoli y el Lecce

El Napoli ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante la Juventus en la Serie A, con goles de Alajbegovic y Boga. Antes había vencido al Monza por 4-1 y empatado 3-3 con la Roma, aunque también cayó por 1-0 ante el Venezia anteriormente en esa serie de partidos. En esos cinco encuentros, el Napoli marcó 13 goles y encajó siete, aunque sus actuaciones han sido irregulares.

El Lecce ha ganado uno y perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única victoria en ese periodo fue un 3-0 a domicilio ante el Udinese. Desde entonces ha perdido contra el Bologna, la Juventus, el Frosinone y, más recientemente, el Genoa. Ha encajado 10 goles en esas cuatro derrotas. El equipo de Di Francesco solo ha marcado cuatro goles en sus últimos cinco encuentros.

NAP

NAP - Formulario

ROM
D3-3
MON
W1-4
JUV
L2-0
POR
L4-1
LAZ
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LEC

LEC - Formulario

UDI
W0-3
JUV
L0-2
FRC
L5-1
GEN
L1-2
TOR
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

SSC Napoli contra el Lecce: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Napoli ganó 2-1 en el Maradona en la Serie A. En sus últimos cinco duelos directos, el Napoli ha sumado cuatro victorias y un empate, mientras que el Lecce aún no ha conseguido ganar en esa racha. El Napoli ha marcado ocho goles y encajado dos en esos cinco partidos.

Cara a cara

SSC NápolesEmpateLecce
4
1
0
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
F
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
F
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
F
5Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google