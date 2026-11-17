El Southampton recibe al Burnley el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el St. Mary's Stadium de Southampton.

Su enfrentamiento oficial más reciente tuvo lugar en la FA Cup en febrero de 2025, cuando el Burnley logró una ajustada victoria por 1-0 en el St. Mary's Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, los resultados han estado muy igualados: dos victorias para cada equipo y un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Southampton-Burnley, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Southampton-Burnley de Championship?

El Southampton-Burnley se disputa en el St. Mary's Stadium de Southampton el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 20 9 dic 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Southampton-Burnley de Championship?

Para comprar entradas para el Southampton-Burnley de Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Compra directamente en los portales oficiales de venta de entradas del Southampton FC o del Burnley FC para las localidades habituales destinadas a aficionados locales y visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Southampton-Burnley de Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Southampton-Burnley de Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar para adultos: Suele costar aproximadamente entre 45 € y 60 € .

Suele costar aproximadamente entre . Paquetes de hospitalidad y opciones prémium para el día del partido:Por lo general, parten de unos 135 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub publican entradas con precios determinados por la demanda:

Entradas de reventa estándar: Suelen partir de aproximadamente 45 € a 50 € .

Suelen partir de aproximadamente . Precio medio de reventa: Oscila entre 70 € y más de 120 €.

Southampton-Burnley de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Southampton y el Burnley

El Southampton ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Championship. El más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Preston North End, después de un empate 1-1 con el West Bromwich Albion. El Southampton había mostrado su capacidad ofensiva anteriormente en esta serie de partidos, al marcar cuatro goles al Queens Park Rangers en una victoria por 4-1. En los cinco encuentros, ha anotado ocho goles y ha encajado tres.

El Burnley llega con un empate, otro empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Perdió 5-4 ante el Cardiff City en el más reciente, un resultado que pone de relieve sus problemas defensivos. También cayó por 4-1 ante el Lincoln City y por 2-1 ante el Wolverhampton Wanderers durante esta serie. Ha marcado siete goles en cinco partidos, pero ha encajado 13.

Southampton-Burnley: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre estos dos clubes se disputó en la FA Cup en febrero de 2025, cuando el Burnley ganó 1-0 en el St. Mary's Stadium. Los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, disputados entre la Premier League y la FA Cup, han sido muy igualados. El Southampton ganó dos, el Burnley se impuso en otros dos y uno acabó en empate, con ambos equipos marcando con facilidad a lo largo de esos cinco partidos.