El Sheffield United recibe al West Ham United el viernes 4 de diciembre de 2026 en Bramall Lane, en Sheffield.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2024 y terminó con un empate 2-2 en Bramall Lane, durante su campaña en la Premier League. Antes de ese encuentro, el West Ham logró una cómoda victoria por 2-0 sobre el Sheffield United en el London Stadium en septiembre de 2023.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sheffield United contra el West Ham United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Sheffield United contra el West Ham United de Championship?

El Sheffield United contra el West Ham United se juega el viernes 4 de diciembre de 2026 en Bramall Lane, en Sheffield.

Championship - Jornada 19 4 dic 2026 - 15:00 Bramall Lane

¿Cómo comprar entradas para el Sheffield United contra el West Ham United de Championship?

Para comprar entradas para el partido de Championship entre el Sheffield United y el West Ham United, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar los portales oficiales de venta de entradas: la página principal de entradas del Sheffield United para la afición local o la web oficial del West Ham United para obtener información sobre el cupo visitante y la venta a socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sheffield United contra el West Ham United de Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el partido de Championship entre el Sheffield United y el West Ham United:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas para adultos: Generalmente cuestan entre 25 y 45 libras , según la categoría del asiento y la ubicación en la grada.

Generalmente cuestan entre , según la categoría del asiento y la ubicación en la grada. Entradas con descuento y para menores: Suelen costar entre 15 y 25 libras.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas de reventa: Generalmente parten de unos 40 a 60 libras para asientos estándar en las gradas superiores o inferiores.

Generalmente parten de unos para asientos estándar en las gradas superiores o inferiores. Entradas prémium o de gran demanda: Suelen costar entre 80 y 150 libras o más, según la disponibilidad y la ubicación exacta del asiento.

Sheffield United contra West Ham United de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sheffield United y el West Ham United

El Sheffield United llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Championship. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 a domicilio ante el Preston North End. Además, tras vencer por 1-0 al Wrexham, empató 1-1 con el Derby County. En esos cinco partidos, el Sheffield United marcó siete goles y encajó siete. Ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros de liga.

El West Ham acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship. Su resultado más reciente fue un empate 3-3 en el campo del Cardiff City, después de perder 1-3 en casa ante el West Bromwich Albion. Antes, el West Ham había logrado una victoria por 0-6 en el campo del Lincoln City y otra por 0-1 en el del Swansea City. Marcó 13 goles y encajó 13 en esos cinco encuentros.

Sheffield United contra West Ham United: enfrentamientos recientes

El encuentro más reciente entre ambos clubes fue en enero de 2024, cuando el Sheffield United y el West Ham empataron 2-2 en Bramall Lane en la Premier League. Antes, el West Ham ganó 2-0 en el London Stadium en septiembre de 2023. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el West Ham lleva ventaja con tres victorias, por una del Sheffield United, además de un empate. El West Ham ha marcado 11 goles en esos cinco partidos, frente a los cinco del Sheffield United.