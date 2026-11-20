El Sheffield United recibe al Burnley el sábado 12 de Desember de 2026 en Bramall Lane, en Sheffield.

Durante la temporada 2024–25 de la Championship, el Burnley ganó sus dos partidos de liga ante el Sheffield United: tras imponerse por 2-0 en Bramall Lane el Boxing Day, logró una ajustada victoria por 2-1 en Turf Moor en abril de 2025. Esa racha dio continuidad al contundente doblete del Burnley en la Premier League de la temporada anterior, con una goleada por 5-0 en Lancashire y una victoria por 4-1 en Sheffield.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sheffield United-Burnley, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Sheffield United-Burnley de la Championship?

El Sheffield United-Burnley se juega el sábado 12 de Desember de 2026 en Bramall Lane, en Sheffield.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 10:00 Bramall Lane

¿Cómo comprar entradas para el Sheffield United-Burnley de la Championship?

Para comprar entradas para el Sheffield United-Burnley de la Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Ambos clubes venden entradas directamente a través de sus portales oficiales en internet: el del Sheffield United para la afición local y el del Burnley para la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sheffield United-Burnley de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Sheffield United-Burnley de la Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general para adultos (asiento estándar): de 25 a 45 £.

de 25 a 45 £. Entradas con descuento y juveniles (personas mayores, adultos jóvenes y menores de 18 años): de 15 a 30 £.

de 15 a 30 £. Paquetes oficiales de hospitalidad y VIP para el día del partido: de 120 a más de 150 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar detrás de las porterías o en la grada superior: de 70 a 83 £.

de 70 a 83 £. Asientos en los laterales y con vistas privilegiadas: de 95 a más de 140 £.

de 95 a más de 140 £. Hospitalidad VIP y palcos privados (reventa): de 485 a más de 650 £.

Sheffield United-Burnley de la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sheffield United y el Burnley

El Sheffield United ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de la Championship, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-1 ante el Charlton Athletic, que puso fin a una racha de dos victorias consecutivas. Antes, ganó por 3-2 a domicilio al Preston North End y se impuso por 1-0 al Wrexham en casa. En esos cinco encuentros, el Sheffield United marcó siete goles y encajó seis.

El Burnley ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Championship y ha empatado los otros dos. Su último encuentro terminó en una derrota por 5-4 a domicilio ante el Cardiff City, después de empatar 1-1 en casa con el Queens Park Rangers. En esa racha, el Burnley también empató 0-0 en Portsmouth. Marcó siete goles en los cinco partidos, pero encajó nueve, por lo que su balance defensivo es un claro motivo de preocupación.

Sheffield United-Burnley: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en abril de 2025, cuando el Burnley venció por 2-1 al Sheffield United en un partido de la Championship disputado en Turf Moor. Antes, el Sheffield United recibió al Burnley en diciembre de 2024 y perdió por 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Burnley tiene una clara ventaja, con cuatro victorias frente a ninguna del Sheffield United, y una derrota en esa serie que se produjo en un partido de la Premier League. El Burnley ha marcado 14 goles en esos cinco encuentros, frente a los seis del Sheffield United.