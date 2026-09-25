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Cómo conseguir entradas para el Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Shakhtar Donetsk se enfrenta al AEK de Atenas en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

Shakhtar Donetsk se enfrenta al AEK Atenas el miércoles 14 de octubre de 2026 en Stamford Bridge, en Londres.

Este partido supone el primer enfrentamiento oficial en competición europea entre los campeones ucranianos y los gigantes griegos. Ambos clubes llegan a este duelo en busca de puntos vitales en las primeras jornadas de la fase de liga única para impulsar sus opciones de clasificación para las rondas eliminatorias.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas de la Champions League?

El Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas arranca en Stamford Bridge, en Londres, el miércoles 14 de octubre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas, puedes seguir estas opciones principales:

  • Canales oficiales de los clubes: Consulta los portales oficiales de venta de entradas del Shakhtar Donetsk o del AEK Atenas una vez que se abra la venta para socios del club, abonados o público general.
  • Venta del recinto neutral/estadio anfitrión: Como el Shakhtar Donetsk disputa algunos partidos europeos como local en recintos neutrales designados, como Stamford Bridge en Londres, estate atento al sistema oficial de venta de entradas o a la web del estadio anfitrión para conocer los anuncios de venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de Champions League entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas en Stamford Bridge varían en función de la categoría del asiento, la fase de venta y la plataforma:

  • Entrada general oficial: Las entradas estándar distribuidas a través de los canales oficiales de los clubes y del estadio anfitrión suelen oscilar entre 50 € y 150 € en función de la zona del asiento (fondo frente a lateral/central).
  • Paquetes VIP y hospitality: Los paquetes oficiales de hospitality, como asientos acolchados Westview, acceso a suites o acceso a palcos ejecutivos, oscilan entre 200 € y más de 600 € por entrada.
  • Mercado secundario de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, las entradas estándar de admisión general parten actualmente de aproximadamente 50 € a 120 € para asientos de fondo de nivel básico, subiendo hasta 180 € a 400 € o más para ubicaciones centrales de lateral en el anillo inferior.

Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas

El Shakhtar Donetsk ha firmado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el PSV Eindhoven en la Champions League el 10 de septiembre, mientras que también logró una victoria por 2-1 sobre el Karpaty en la Premier League ucraniana. Su única derrota en esta racha fue un 2-0 ante el Polissya Zhytomyr el 29 de agosto.

El AEK Atenas ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Asteras Tripolis en la Super League el 13 de septiembre, después de una victoria por 1-0 sobre el LASK en la Champions League el 8 de septiembre. El AEK también logró un triunfo por 5-0 ante el Aris Thessaloniki en esa racha, lo que subraya su amenaza ofensiva en la competición doméstica.

SHK

SHK - Formulario

POL
L0-2
KAR
W1-2
PSV
D1-1
CHO
W2-0
LNZ
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AEK

AEK - Formulario

ARI
W5-0
LAS
W1-0
ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
Gol marcado (encajado)
17/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas: historial reciente

No hay enfrentamientos previos registrados entre el Shakhtar Donetsk y el AEK Atenas en los datos disponibles del cara a cara. Este partido representa el primer duelo entre ambos clubes.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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