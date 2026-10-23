Los dos clubes se enfrentaron en dos ocasiones durante la fase de grupos de la Champions League de 2008. Ambos partidos terminaron con victorias por 1-0 de los respectivos equipos visitantes.

El Sporting CP llega al encuentro con una racha de cinco partidos sin perder, en la que destacan una victoria por 3-1 ante el Galatasaray en la Champions League y un contundente triunfo por 4-0 frente al Rio Ave.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Shakhtar Donetsk-Sporting CP, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Shakhtar Donetsk-Sporting CP de la Champions League?

El Shakhtar Donetsk-Sporting CP comienza el martes 3 de noviembre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 12:45 Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el Shakhtar Donetsk-Sporting CP de la Champions League?

Si buscas entradas para el partido de la Champions League entre el Shakhtar Donetsk y el Sporting CP, que se disputará en Stamford Bridge, Londres, tienes varias opciones principales:

Venta oficial de los clubes: Puedes consultar las páginas web oficiales del FC Shakhtar Donetsk y del Sporting CP para conocer la disponibilidad inicial de entradas, las ventas para socios y las localidades asignadas directamente a las taquillas de los clubes.

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shakhtar Donetsk-Sporting CP de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el Shakhtar Donetsk y el Sporting CP varían según se compren a través de las asignaciones oficiales de los clubes o en plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Suelen costar aproximadamente entre 45 € y 140 € para localidades habituales en las gradas superiores e inferiores.

Localidades para socios y por categorías: Las zonas reservadas para socios suelen costar entre 60 € y 160 € , dependiendo de su proximidad exacta al terreno de juego.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Localidades en la grada superior o en los fondos: Las entradas más económicas en las plataformas de reventa cuestan a partir de 50 € a 90 € para localidades en la grada superior o con vistas desde detrás de las porterías.

Localidades centrales en los laterales: Las localidades de categoría media-alta junto a las bandas suelen costar entre 100 € y 250 € .

Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium del club y acceso a salas ejecutivas cuestan entre 160 € y más de 400 € , dependiendo de los servicios exactos incluidos en el paquete.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shakhtar Donetsk y el Sporting CP

El Shakhtar Donetsk ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y cuatro en contra. Sus dos encuentros más recientes fueron victorias en la Premier League, por 3-0 ante el LNZ Cherkasy y por 2-0 frente al Chornomorets Odesa. Su única derrota en esta racha fue un 2-0 ante el Polissya Zhytomyr a finales de agosto.

El Sporting CP ha cosechado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con diez goles a favor y tres en contra. Su resultado más destacado fue la victoria por 3-1 ante el Galatasaray en la Champions League. También ganó 4-0 a domicilio al Rio Ave. El Sporting no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: Enfrentamientos directos recientes

El Shakhtar Donetsk y el Sporting CP se han enfrentado dos veces, ambas en la Champions League, en octubre y noviembre de 2008. En los dos partidos ganó el visitante: el Shakhtar venció 1-0 en Lisboa y el Sporting se impuso 1-0 en el encuentro de vuelta. El balance está igualado, con una victoria para cada uno, y este será el primer enfrentamiento entre ambos clubes en casi dos décadas.