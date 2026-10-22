En su enfrentamiento liguero más reciente, disputado el 14 de febrero de 2026 en el Ramón Sánchez Pizjuán, los dos equipos empataron 1-1 en un partido muy disputado.

Antes de ese empate en liga, el Deportivo Alavés logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Sevilla en su duelo de la Copa del Rey de diciembre de 2025.

¿Cuándo se juega el Sevilla contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

El Sevilla contra el Deportivo Alavés se disputa en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el domingo 8 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 12 6 nov 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Cómo comprar entradas para el Sevilla contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

Para conseguir entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Sevilla y el Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tienes varias opciones principales según la antelación con la que quieras reservar y si eres socio oficial del club:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas normales para el partido directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del Sevilla FC. Las entradas suelen ponerse a la venta para el público general entre 5 y 7 días antes del inicio. Si el partido aparece como agotado, puedes volver a consultar la disponibilidad unas 48 horas antes del inicio, cuando los abonados suelen devolver al club las localidades que no van a utilizar.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta directa. Los precios de reventa entre aficionados pueden variar, así que asegúrate de consultar los términos y condiciones de la plataforma en la que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sevilla contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Sevilla y el Deportivo Alavés, tanto en los canales oficiales del club como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Acceso general / localidades básicas: Las entradas normales suelen costar entre 30 € y 90 € , según el nivel y el sector del estadio.

Tribuna principal (Preferencia): Las localidades preferentes en las zonas inferiores o centrales de la tribuna principal, con vistas desde asientos cubiertos, cuestan entre 90 € y más de 250 € .

Paquetes VIP y de hospitalidad: Los paquetes oficiales que incluyen asientos acolchados, acceso a salas privadas y servicio de restauración suelen costar entre 150 € y más de 500 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios de reventa más bajos: Los precios iniciales para este partido rondan los 40 € a 55 € para localidades en la grada superior o detrás de las porterías.

Precio medio de mercado: La media ronda los 195 € a 210 € entre las distintas zonas del estadio.

Reventa de localidades laterales y preferentes: Los asientos mejor situados en los laterales o en las gradas inferiores suelen costar entre 125 € y más de 240 € , según la disponibilidad exacta y la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Sevilla contra Deportivo Alavés en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sevilla y el Deportivo Alavés

El Sevilla llega a este partido con resultados recientes dispares: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue una derrota por 1-3 ante el Aston Villa en un amistoso, después de perder también por 1-3 contra el Barcelona en LaLiga. En el lado positivo, ganó por 1-0 a domicilio al Deportivo de A Coruña y por 1-0 en casa al Valencia en dos partidos de liga consecutivos. En esos cinco encuentros, el Sevilla marcó cuatro goles y encajó ocho.

El Alavés también ha mostrado irregularidad, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó en empate sin goles ante el Athletic de Bilbao, mientras que su peor resultado fue una derrota por 1-0 contra el Valencia. La victoria por 5-2 sobre Osasuna destaca como su mejor actuación en esta serie. El equipo visitante marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Sevilla contra Deportivo Alavés: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en febrero de 2026, cuando el Sevilla y el Alavés empataron 1-1 en un partido de LaLiga en el Sánchez Pizjuán. Antes, el Alavés había ganado al Sevilla por 1-0 en la Copa del Rey en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, cada equipo ha logrado dos victorias y ha habido un empate, con un balance de goles ajustado entre ambos.