Cómo conseguir entradas para el Schalke 04 vs Elversberg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Schalke 04 se enfrenta al Elversberg el domingo 20 de septiembre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

En su enfrentamiento más reciente, en abril de 2026, el Schalke logró una ajustada victoria por 2-1 a domicilio ante el Elversberg. Con el factor campo a su favor, el Schalke buscará apoyarse en el aliento de su ruidosa afición para sumar los tres puntos en casa.

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¿Cuándo es el saque inicial del Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

El Schalke 04 vs Elversberg se disputa en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, con el saque inicial programado para esta jornada de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 4 20 sept 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga Schalke 04 vs Elversberg en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, tienes varios métodos:

Tienda oficial de entradas del FC Schalke 04 (entradas principales para casa): La tienda oficial online de entradas del FC Schalke 04 es la opción principal para comprar entradas de local para los partidos en el VELTINS-Arena. Normalmente, las entradas se ponen primero a la venta para los socios del club y, después, salen a la venta general si todavía quedan asientos disponibles.

S04 Ticketbörse (mercado oficial de reventa): Si las localidades estándar se agotan en la plataforma principal, el Schalke gestiona un mercado secundario oficial llamado Ticketbörse. Los abonados que no pueden asistir vuelven a poner allí sus asientos a la venta de forma segura por su valor nominal.

Tienda oficial de entradas del SV Elversberg (aficionados visitantes): Los aficionados que quieran sentarse en la zona de la afición visitante deben comprar las entradas directamente a través del portal oficial de entradas del SV Elversberg. Estas asignaciones para la grada visitante se distribuyen según las prioridades de aficionados y socios del Elversberg.

Plataformas secundarias de entradas (reventa alternativa): Los mercados de terceros, como StubHub, ofrecen entradas revendidas. Los precios en los mercados secundarios suelen fluctuar en función de la demanda y pueden superar el valor nominal oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Schalke 04 vs Elversberg varían significativamente en función de si compras las entradas a través de los canales oficiales del club o si adquieres entradas de reventa en el mercado secundario:

Entradas de pie (Stehplatz): Las entradas oficiales a valor nominal para las zonas de pie en el VELTINS-Arena suelen costar entre 15 € y 20 €.

Entradas de asiento estándar (Sitzplatz): Las entradas regulares de asiento de las categorías 1 a 4 oscilan entre 26 € y 62 €, según la ubicación del asiento y la grada del estadio.

Mercado secundario oficial (S04 Ticketbörse): Las entradas de reventa vendidas a través del intercambio oficial de entradas del Schalke tienen un tope estricto del valor nominal original, así que lo normal es pagar entre 15 € y 62 €.

Plataformas de reventa de terceros: En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas fluctúan con la demanda y, por lo general, van desde 53 € hasta más de 150 €.

Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Schalke 04 vs Elversberg

El Schalke 04 ha registrado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-5 ante el Hallescher FC en la DFB-Pokal el 24 de agosto, un resultado que requirió prórroga. Antes de eso, el Schalke sufrió derrotas consecutivas por 0-3 contra el Real Madrid y el Atalanta en amistosos de pretemporada. Sus tres victorias llegaron ante el Hessen Kassel (5-0), el Fagiano Okayama FC (3-1) y en la eliminatoria copera en Halle. En esos cinco partidos, el Schalke marcó 10 goles y encajó 14.

El Elversberg llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Ganó al MSV Duisburg por 3-1 en la DFB-Pokal el 22 de agosto, prolongando una racha que incluyó un triunfo por 5-2 ante el Strasbourg y una victoria por 4-1 contra el Lorient. Sus únicos puntos perdidos llegaron en un empate 1-1 con el Mallorca. Elversberg marcó 14 goles y encajó cinco en esos cinco partidos, un registro que apunta a un equipo en gran forma ofensiva.

Schalke 04 vs Elversberg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 12 de abril de 2026, cuando el Elversberg recibió al Schalke en la 2. Bundesliga y perdió por 1-2. En los últimos cinco duelos directos, el Schalke ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Elversberg. El Schalke también ganó 1-0 en casa el 8 de noviembre de 2025, mientras que la única victoria del Elversberg en esta serie llegó en casa en mayo de 2025, cuando derrotó al Schalke por 1-2. Los dos clubes han sumado 11 goles entre ambos en esos cinco enfrentamientos.

Clasificación del Schalke 04 vs Elversberg

En la tabla de la Bundesliga, el Schalke 04 ocupa actualmente la 15.ª posición, mientras que el Elversberg está en el séptimo puesto.