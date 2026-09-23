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UEFA Nations League B
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Cómo conseguir entradas para el Rumanía vs Polonia: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

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UEFA Nations League B
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Polonia

Rumanía se enfrenta a Polonia en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas

La UEFA Nations League regresa con un electrizante duelo internacional en el que Rumanía se prepara para recibir a Polonia en el Arena Națională de Bucarest. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo de alta exigencia que tiene enormes implicaciones de ascenso y puntos importantes para la clasificación del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la venta de entradas para el partido, las categorías de asientos, los precios y una guía directa sobre cómo asegurar tu localidad.


¿Cuándo es el saque inicial del Rumanía vs Polonia de la UEFA Nations League B?


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UEFA Nations League B - Jornada 5
Arena Nationala

¿Dónde comprar entradas para el Rumanía vs Polonia?

Las entradas oficiales primarias se distribuyen directamente a través de Bilete FRF, que actúa como el portal oficial de venta de entradas de la Federación Rumana de Fútbol para los partidos como local en Bucarest. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial para asegurarse entradas estándar de admisión general cuando se abra la venta al público.

Si las ventas primarias se agotan por completo o determinados sectores dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas de reventa como StubHub son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rumanía vs Polonia?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta arrancan en aproximadamente 15 € para localidades de admisión general detrás de las porterías en el Arena Națională.

Los precios de entrada en el mercado secundario, como en StubHub, empiezan en torno a 45 € en plataformas secundarias cuando las asignaciones estándar se agotan en los canales primarios de venta.

Rumanía vs Polonia en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Rumanía y Polonia

ROU

ROU - Formulario

SMR
W7-1
TUR
L1-0
SVK
L2-0
GEO
D1-1
WAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
POL

POL - Formulario

MAL
W2-3
ALB
W2-1
SWE
L3-2
UKR
L0-2
NGA
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Rumanía vs Polonia: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

RumaníaEmpatePolonia
2
0
3
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Polonia badge
Polonia
POL
3
Rumanía badge
Rumanía
ROU
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Rumanía badge
Rumanía
ROU
0
Polonia badge
Polonia
POL
3
F
Amistosos
Polonia badge
Polonia
POL
4
Rumanía badge
Rumanía
ROU
1
F
Amistosos
Polonia badge
Polonia
POL
0
Rumanía badge
Rumanía
ROU
1
F
Amistosos
Polonia badge
Polonia
POL
1
Rumanía badge
Rumanía
ROU
2
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5



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