La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un emocionante duelo internacional: Rumanía se prepara para recibir a Polonia en el Arena Națională de Bucarest. Las dos selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo de gran importancia, con mucho en juego de cara al ascenso y a la clasificación del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la venta de entradas para el partido, las categorías de asientos, los precios y cómo conseguir una localidad.





¿Cuándo empieza el Rumanía-Polonia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?





UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Arena Nationala

¿Dónde comprar entradas para el Rumanía-Polonia?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de Bilete FRF, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Rumana de Fútbol para los partidos como local en Bucarest. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial para conseguir entradas estándar cuando se abran los cupos de venta al público.

Si las entradas de venta directa se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, plataformas de reventa como StubHub son una opción si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rumanía-Polonia?

Las entradas estándar para el partido en el portal oficial de venta parten de unos 15 € para localidades de entrada general situadas detrás de las porterías del Arena Națională.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de entrada parten de unos 45 € cuando se agotan los cupos estándar en los canales de venta directa.

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