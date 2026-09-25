En 12 enfrentamientos oficiales de la Champions League, el Real Madrid parte con ventaja, con 8 victorias frente a las 3 de la Roma y 1 empate. La Roma eliminó de forma memorable al Real Madrid en octavos de final en la temporada 2007-08, pero Los Blancos han ganado sus últimos cinco enfrentamientos europeos contra el conjunto italiano.

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¿Cuándo es el saque inicial del Roma vs Real Madrid de la Champions League?

El Roma vs Real Madrid comenzará en el Stadio Olimpico de Roma el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

¿Cómo comprar entradas para el Roma vs Real Madrid de la Champions League?

Conseguir entradas para el partido de Champions League entre AS Roma y Real Madrid en el Stadio Olimpico puede hacerse a través de canales primarios y secundarios.

1. Venta oficial primaria (taquilla de AS Roma)

Accede a la web oficial de AS Roma o descarga la aplicación Il Mio Posto y registra una cuenta gratuita.

2. Paquetes oficiales VIP y de viaje

Revendedores oficiales: Los socios de viajes de fútbol autorizados ofrecen opciones solo de entrada o paquetes de entrada y hotel dirigidos a aficionados internacionales.

Hospitality VIP de AS Roma: Disponible directamente en la web de AS Roma, en su sección Premium, con asientos en Tribuna d'Onore junto con comida y bebida antes del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Roma vs Real Madrid de la Champions League?

Los precios de las entradas para el AS Roma vs Real Madrid varían en función de la zona del estadio y de si compras directamente en la taquilla oficial o a través de plataformas de reventa.

1. Precios oficiales de venta al público (AS Roma directo)

Cuando se compran directamente a través de los canales oficiales de AS Roma, los precios de venta al público de las entradas suelen repartirse por secciones del estadio:

Curva Sud / Curva Nord: 35 € - 55 € (Detrás de las porterías; categoría de precio más baja, alta demanda)

Distinti (Sud/Nord): 50 € - 80 € (Zonas de esquina)

Tribuna Tevere: 90 € - 160 € (Vista lateral)

Tribuna Monte Mario: 150 € - 280 € (Vista de la tribuna principal)

Hospitality VIP y Executive: 350 € - 1.200 €+ (Incluye acceso a lounge y catering)

2. Mercado secundario y precios de reventa

Para partidos destacados de la Champions League que se agotan rápidamente en la web oficial, los precios en plataformas secundarias de entradas como StubHub fluctúan en función de la demanda en tiempo real:

Precio de entrada / entrada general: ~160 € - 230 €

Categoría 1 (vistas laterales / centrales): ~300 € - 550 €

Reventa VIP Hospitality: ~1.200 € - 1.400 €+

Roma vs Real Madrid de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Roma vs Real Madrid

La Roma llega a este partido con una buena racha reciente, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y un empate. Sus únicos puntos cedidos en esa serie llegaron en un empate 1-1 con el Fenerbahce en la Champions League. Los Giallorossi vencieron 2-0 al Torino en su encuentro más reciente y también lograron triunfos sobre Atalanta (2-1), Lecce (4-0) y Fiorentina (4-0) en esa racha de cinco partidos. En esos cinco encuentros, la Roma marcó 13 goles y encajó solo tres.

El Real Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con su única derrota ante el Real Betis, un 1-0 en La Liga. El equipo de Mourinho venció más recientemente al Rayo Vallecano por 4-1 y derrotó al Inter por 2-1 en la Champions League. También firmó victorias por 4-0 y 4-1 sobre el Malaga y la Real Sociedad, respectivamente. El Madrid marcó 15 goles en esos cinco partidos y encajó cuatro.

Roma vs Real Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes llegó en un amistoso de pretemporada en agosto de 2019, que terminó 2-2. Antes de eso, sus cuatro duelos anteriores fueron en la Champions League. El Real Madrid ganó 2-0 en el Stadio Olimpico en noviembre de 2018 y se impuso por 3-0 en el Bernabeu en septiembre de ese mismo año. Ambos equipos también se enfrentaron en los octavos de final de la Champions League 2015-16, con dos victorias del Real Madrid por 2-0. En sus últimos cinco enfrentamientos registrados, el Real Madrid no ha perdido, con cuatro victorias y un empate.