La Roma se enfrenta al Real Madrid el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Stadio Olimpico de Roma.

En 12 enfrentamientos oficiales de la Champions League, el Real Madrid domina el balance con 8 victorias, frente a las 3 de la Roma y 1 empate. La Roma eliminó de forma memorable al Real Madrid en los octavos de final de la temporada 2007-08, pero el Real Madrid ha ganado sus últimos cinco duelos europeos ante el conjunto italiano.

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¿Cuándo es el saque inicial del Roma vs Real Madrid de la Champions League?

El Roma vs Real Madrid se disputa en el Stadio Olimpico de Roma el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

¿Cómo comprar entradas para el Roma vs Real Madrid de la Champions League?

Conseguir entradas para el partido de Champions League entre AS Roma y Real Madrid en el Stadio Olimpico puede hacerse a través de canales primarios y secundarios.

1. Venta oficial primaria (taquilla de AS Roma)

Ve a la web oficial de AS Roma o descarga la app Il Mio Posto y regístrate para obtener una cuenta gratuita.

2. Paquetes oficiales VIP y de viaje

Revendedores oficiales: Los socios de viaje autorizados de fútbol ofrecen opciones de solo entrada o paquetes de entrada y hotel dirigidos a aficionados internacionales.

Hospitality VIP de AS Roma: Disponible directamente en la web de AS Roma, en su sección Premium, con asientos en Tribuna d'Onore acompañados de comida y bebida antes del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Roma vs Real Madrid de la Champions League?

Los precios de las entradas para el AS Roma vs Real Madrid varían en función de la zona del estadio y de si compras directamente en la taquilla oficial o a través de plataformas de reventa.

1. Precios oficiales de venta al público (AS Roma directamente)

Si se compran directamente a través de los canales oficiales de AS Roma, los precios de venta al público suelen repartirse así según las zonas del estadio:

Curva Sud / Curva Nord: 35 € - 55 € (Detrás de las porterías; categoría de precio más baja, alta demanda)

Distinti (Sud/Nord): 50 € - 80 € (Sectores de esquina)

Tribuna Tevere: 90 € - 160 € (Vista lateral)

Tribuna Monte Mario: 150 € - 280 € (Vista de la tribuna principal)

VIP & Executive Hospitality: 350 € - 1.200 €+ (Incluye acceso al lounge y catering)

2. Mercado secundario y precios de reventa

Para partidos de alto perfil de la Champions League que se agotan rápidamente en la web oficial, los precios en plataformas secundarias de entradas como StubHub fluctúan en función de la demanda en tiempo real:

Precio de entrada / admisión general: ~160 € - 230 €

Categoría 1 (vistas laterales / centrales): ~300 € - 550 €

Reventa de hospitality VIP: ~1.200 € - 1.400 €+

Roma vs Real Madrid de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Roma y Real Madrid

La Roma llega a este partido con una sólida dinámica reciente, tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y empatar uno. Los únicos puntos que dejó escapar en esa racha llegaron en un empate 1-1 ante el Fenerbahce en la Champions League. Los giallorossi vencieron 2-0 al Torino en su partido más reciente y también lograron triunfos ante Atalanta (2-1), Lecce (4-0) y Fiorentina (4-0) en esa serie de cinco encuentros. En esos cinco partidos, la Roma marcó 13 goles y encajó solo tres.

El Real Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única derrota llegó ante el Real Betis, un 1-0 en La Liga. El equipo de Mourinho venció más recientemente al Rayo Vallecano por 4-1 y derrotó al Inter por 2-1 en la Champions League. También firmó victorias por 4-0 y 4-1 sobre Málaga y Real Sociedad, respectivamente. El Madrid marcó 15 goles en esos cinco encuentros y encajó cuatro.

Roma vs Real Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en un amistoso de pretemporada en agosto de 2019, que terminó 2-2. Antes de eso, los cuatro choques anteriores fueron en la Champions League. El Real Madrid ganó 2-0 en el Stadio Olimpico en noviembre de 2018 y logró una victoria por 3-0 en el Bernabeu en septiembre de ese mismo año. Ambos equipos también se enfrentaron en los octavos de final de la Champions League 2015-16, con el Real Madrid ganando los dos partidos por 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Real Madrid no ha perdido, con cuatro victorias y un empate.