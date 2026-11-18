El Riga FC recibe al Atalanta el jueves 10 de diciembre de 2026 en el estadio Skonto de Riga.

Será el primer enfrentamiento oficial entre el Riga FC y el Atalanta en una competición europea. El Riga FC llega a la quinta jornada invicto en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con dos victorias y tres empates.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Riga FC-Atalanta, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Riga FC-Atalanta de la Conference League?

El Riga FC-Atalanta se juega en el estadio Skonto de Riga el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Skonto Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Riga FC-Atalanta de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Riga FC-Atalanta de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Comprar directamente en los portales oficiales de venta de entradas del Riga FC o del Atalanta es la principal opción, y la más segura, para conseguir localidades a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Riga FC-Atalanta de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Riga FC-Atalanta de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría estándar / detrás de la portería (sectores G, F y A): de 15 a 30 €.

de 15 a 30 €. Grada lateral / asientos prémium (sectores C, E y R Reserve): de 35 a 60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Categoría 3 / detrás de la portería (sectores G y F): de 95 a 105 €.

de 95 a 105 €. Categoría 2 / esquinas y gradas laterales estándar (sectores A y S Reserve): de 105 a 145 €.

de 105 a 145 €. Categoría 1 / zona central de la grada principal (sectores C, E y R Seat): de 145 a más de 215 €.

Riga FC-Atalanta de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Riga FC y el Atalanta

El Riga FC suma dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En el más reciente empató 1-1 con el Jablonec en la Conference League el 5 de noviembre. Antes, en esa misma serie de encuentros, empató 1-1 con el Pafos FC en Europa y ganó 2-5 a domicilio al Grobina en la Virsliga. En esos cinco partidos, el Riga FC marcó siete goles y encajó ocho.

Los últimos cinco partidos del Atalanta se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el Monza en la Serie A el 8 de noviembre, que puso fin a una racha complicada. Antes había empatado 1-1 con el Kairat Almaty en la Conference League y perdido 3-0 contra el Parma. El Atalanta marcó nueve goles y encajó 12 en esos cinco encuentros. Los empates 4-4 ante el Frosinone y 2-2 ante la Fiorentina reflejan su inestabilidad defensiva durante ese periodo.

Riga FC-Atalanta: historial reciente de enfrentamientos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre el Riga FC y el Atalanta. Esta información se actualizará si se dispone de registros.